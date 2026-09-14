Un joven prodigio de las matemáticas ingresa a la Universidad de Harvard con apenas 16 años y participa allí de controvertidos experimentos psicológicos. Décadas después, el FBI intenta encontrar al responsable de una serie de atentados con paquetes bomba que aterrorizó a Estados Unidos durante casi dos décadas.

Esa historia real inspira Unabomber, el nuevo thriller protagonizado por Russell Crowe. La película se estrenará el 25 de septiembre de 2026, estará disponible en Netflix y tendrá una duración de 1 hora y 38 minutos.

De qué trata Unabomber

La película sigue a Ted Kaczynski desde su juventud. Considerado un estudiante excepcional, ingresó muy joven a Harvard y allí quedó involucrado en una serie de experimentos psicológicos dirigidos por el profesor Henry Murray.

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La ficción utiliza esa etapa para explorar la personalidad de Kaczynski, sus dificultades para relacionarse con quienes lo rodeaban y el proceso de aislamiento y radicalización que marcaría su vida posterior.

Crowe interpreta a Henry Murray, psicólogo de Harvard que realizó investigaciones sobre la personalidad y el estrés. Kaczynski participó durante sus años universitarios en uno de sus controvertidos programas.

La historia alterna esos años universitarios con otra línea temporal: la investigación para identificar y detener al hombre conocido como Unabomber. Allí aparece Joanne Miller, la agente del FBI encargada en la película de perseguirlo.

El tráiler oficial de Unabomber, en Netflix.

Kaczynski terminó viviendo aislado en una cabaña de Montana y llevó adelante entre 1978 y 1995 una campaña de atentados con bombas. Sus ataques dejaron 3 muertos y 23 heridos. Fue detenido en 1996 y posteriormente se declaró culpable.

Los años menos conocidos de Ted Kaczynski

A diferencia de otras producciones centradas principalmente en los atentados y la investigación del FBI, Unabomber dedica una parte importante de su historia a la juventud de Kaczynski y sus años en Harvard.

Los guionistas Sam Chalsen y Nelson Greaves se interesaron especialmente por su participación en los experimentos psicológicos de Murray. El proyecto utiliza esos acontecimientos como parte del retrato del futuro terrorista, aunque sin presentarlos como una explicación única de sus crímenes.

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La dirección quedó en manos del danés Janus Metz, responsable de Borg vs. McEnroe y All the Old Knives. Metz explicó que buscó en Tremblay la vulnerabilidad y la inteligencia necesarias para representar al joven Kaczynski sin convertirlo simplemente en una caricatura.

Russell Crowe y Shailene Woodley, figuras del thriller

Crowe interpreta a Henry Murray, psicólogo de la Universidad de Harvard que realizó investigaciones sobre la personalidad y el estrés. Kaczynski participó durante sus años universitarios en uno de sus controvertidos programas.

La película sigue al excéntrico Ted Kaczynski desde su juventud.

El otro gran nombre es Shailene Woodley. Su Joanne Miller es un personaje creado para la película, que funciona como figura central de la investigación del FBI y permite que el relato avance entre la juventud de Kaczynski y la persecución desarrollada décadas después.

Netflix define Unabomber como un thriller psicológico basado en hechos reales, con la ambición, el aislamiento y la radicalización entre sus ejes.

Cómo es el reparto de Unabomber