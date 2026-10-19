Nicolas Cage y Antonio Banderas protagonizarán la quinta temporada de True Detective, la aclamada serie policial de HBO Max. La nueva entrega contará nuevamente con Issa López como showrunner, guionista y directora, y tiene previsto comenzar su producción en 2027. Aunque todavía no se revelaron detalles de la trama, la incorporación de dos figuras de Hollywood marca una nueva etapa para la ficción antológica.

El ganador del Oscar Nicolas Cage, reconocido por películas como Leaving Las Vegas, Pig y Dream Scenario y por la serie Spider Noir, interpretará a Henry Logan. Por su parte, Antonio Banderas, nominado a los premios Oscar y Emmy, dará vida a Rai García. Ambos estarán al frente de la quinta temporada, que continuará con la fórmula de la serie: historias criminales, personajes complejos y una atmósfera cargada de misterio y suspenso.

Nicolas Cage como Ben Reilly en Spider-Man Noir (Foto: gentileza Prime Video)

Después de su trabajo en True Detective: Tierra nocturna, Issa López regresará como responsable creativa de la producción, con funciones de showrunner, guionista, directora y productora ejecutiva.

Daniel Zelman también continuará como guionista y productor ejecutivo, mientras que la lista de productores ejecutivos incluirá a Mari Jo Winkler, Kathleen McCaffrey, Steve Golin, Richard Brown, Nic Pizzolatto, Cary Joji Fukunaga, Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Cage y Banderas también participarán en la producción ejecutiva.

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El anuncio renueva las expectativas en torno a una de las franquicias policiales más reconocidas de HBO, que se caracteriza por presentar nuevas historias y protagonistas en cada temporada. A lo largo de sus distintas entregas, la serie exploró investigaciones criminales atravesadas por secretos, conflictos personales y escenarios inquietantes.

Antonio Banderas

La temporada más reciente fue True Detective: Tierra nocturna, protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis. La historia transcurrió en Alaska y siguió a dos investigadoras que debían resolver la misteriosa desaparición de un grupo de hombres en una estación de investigación.

Mientras se conocen más detalles sobre los personajes de Cage y Banderas y el caso que deberán investigar, las cuatro temporadas de True Detective están disponibles en HBO Max para quienes quieran volver a sumergirse en el universo de la serie.

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