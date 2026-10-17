La primera temporada de la precuela de Viernes 13 tendrá ocho episodios.

La saga Viernes 13 regresa con Crystal Lake, una precuela que recupera uno de los escenarios más reconocibles del cine de terror. Esta vez, la historia se concentra en Pamela Voorhees, una madre marcada por la muerte de su hijo, antes de los acontecimientos de la película original de 1980.

Protagonizada por Linda Cardellini, la producción se estrena el 15 de octubre de 2026 en la plataforma Universal+.

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La primera temporada tendrá 8 episodios y contará con Brad Caleb Kane como creador y responsable creativo. Su propuesta combina terror psicológico, misterio y elementos del género slasher, caracterizado por la presencia de asesinos que persiguen a sus víctimas.

De qué trata Crystal Lake

La trama transcurre en la década de 1970, alrededor del campamento donde Jason Voorhees sufrió un accidente que cambió definitivamente la vida de su familia.

Pamela es una madre soltera que intenta sobrellevar la muerte de su hijo, quien se ahogó en el lago mientras permanecía en el campamento. Un año después, su dolor continúa condicionando sus decisiones.

Esta vez, la historia se concentra en Pamela Voorhees, una madre marcada por la muerte de su hijo.

La aparición de dos desconocidos interesados en investigar su pasado coincide con una serie de acontecimientos violentos que alteran la tranquilidad de la comunidad.

Mientras los habitantes intentan comprender qué sucede, comienzan a surgir interrogantes sobre Pamela y los secretos que rodean al lugar.

El tráiler oficial de la serie Crystal Lake.

La serie también presentará a Jason durante su infancia, mucho antes de convertirse en el asesino enmascarado que protagonizó numerosas entregas cinematográficas.

La historia real detrás de la precuela den Viernes 13

Aunque los personajes son ficticios, una teoría vincula el universo de Viernes 13 con un crimen ocurrido en Finlandia.

Durante la madrugada del 5 de junio de 1960, cuatro adolescentes que acampaban junto al lago Bodom, cerca de Espoo, fueron atacados mientras dormían en una tienda de campaña.

Tres murieron: Seppo Boisman, Maila Irmeli Björklund y Anja Tuulikki Mäki. El único sobreviviente fue Nils Gustafsson, quien sufrió heridas graves.

Décadas después, Gustafsson fue acusado por los asesinatos, pero terminó absuelto en 2005. El caso permanece sin resolver y continúa siendo uno de los crímenes más conocidos de Finlandia.

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Las similitudes entre ambos relatos, especialmente el escenario junto a un lago y las víctimas adolescentes, alimentaron la conexión.

El regreso de una franquicia clásica del terror

El proyecto fue anunciado en 2022 y atravesó varios cambios creativos. Bryan Fuller, conocido por Hannibal, abandonó su desarrollo y posteriormente fue reemplazado por Kane.

El nuevo responsable también trabajó en It: Bienvenidos a Derry, otra producción dedicada a explorar los antecedentes de una historia de terror conocida.

Jason Voorhees es el personaje principal de la serie de películas Viernes 13.

Michael Lennox dirige los tres primeros capítulos, mientras que Celine Held, Logan George y Quyen Tran participan en la dirección de los restantes.

La producción busca ampliar el pasado de los Voorhees y recuperar personajes que hasta ahora habían ocupado un lugar secundario dentro de la franquicia.

Cómo es el reparto de Crystal Lake