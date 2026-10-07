Falta muy poco para el estreno de Crystal Lake, la nueva serie de Universal+ que se mete de lleno en los orígenes de una de las historias más conocidas del cine de terror. La producción llegará a la plataforma el 16 de octubre y tendrá como protagonista a Pamela Voorhees, la madre de Jason, interpretada por la ganadora del Emmy Linda Cardellini.

La serie funciona como una precuela de Viernes 13 y propone conocer la historia de la mujer que estuvo detrás del origen de la leyenda de Crystal Lake. El personaje fue creado originalmente por Victor Miller y apareció por primera vez en la película de 1980, donde fue interpretado por Betsy Palmer.

Linda Cardellini en Crystal Lake (Foto: cortesía Universal +)

En la película original, Pamela era la cocinera del campamento y la madre de Jason Voorhees. Después de que su hijo muriera ahogado mientras los supervisores del campamento descuidaban sus responsabilidades, quedó devastada y convencida de que Crystal Lake era responsable de la tragedia. A partir de entonces comenzó una serie de asesinatos para impedir que el campamento volviera a abrir.

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Crystal Lake buscará profundizar en esa historia y mostrar cómo Pamela pasó del dolor y la pérdida a convertirse en la responsable de los primeros crímenes. Según explicó la producción, la serie parte justamente de una pregunta central sobre el origen de Jason y plantea una diferencia fundamental con las películas: “Pamela es la protagonista y vemos que ella es quien mata primero”.

Linda Cardellini, que interpreta a Pamela, destacó el desafío de ponerse en la piel de una asesina slasher y explorar el costado humano del personaje. “Ella no es la víctima, es la autora de los crímenes”, explicó la actriz, quien también señaló que la serie mostrará tanto su lado monstruoso como el dolor, el duelo y el cariño que siente por su hijo.

Linda Cardellini en Crystal Lake (Foto: cortesía Universal +)

El estreno de Crystal Lake será el 16 de octubre, exclusivamente por Universal+. La serie promete así ampliar la mitología de Camp Crystal Lake y ofrecer una nueva mirada sobre Pamela Voorhees, la mujer cuya historia terminó marcando para siempre el destino de Jason y de la saga Viernes 13.

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