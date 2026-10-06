Después de interpretar a Fernanda, la psicóloga de Vicky en Envidiosa, Lorena Vega asumió un personaje muy diferente. La actriz protagoniza Cautiva, la serie argentina que se instaló entre las producciones más vistas de HBO Max con una historia sobre los abusos detrás de los muros de un convento, junto a Carolina Kopelioff en el rol de la hermana que sufre violencia y privación ilegítima de la libertad.

La producción tiene 6 episodios y fue dirigida por Jazmín Stuart, responsable de Las buenas intenciones y Medusa.

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Creada por Stuart junto con Pablo Fendrik y Martín Méndez, la ficción combina drama y suspenso para reconstruir un sistema en el que el aislamiento, la obediencia y la fe se convierten en herramientas para someter a las protagonistas.

Video: Ciudad Magazine

De qué trata Cautiva

La historia sigue a Clara, una joven que ingresa a un convento de clausura convencida de haber encontrado su vocación. La vida religiosa representa para ella la posibilidad de entregarse completamente a la fe y formar parte de una comunidad alejada del mundo exterior.

Cautiva toma como punto de partida las denuncias que sacudieron al Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos.

Pero lo que inicialmente parece un espacio de espiritualidad comienza a revelar otra realidad. Clara descubre reglas extremas, castigos y prácticas de sometimiento que forman parte de la vida cotidiana de las monjas.

En el centro de esa estructura aparece la Madre Superiora, interpretada por Vega. Su autoridad determina qué pueden hacer las religiosas y hasta dónde deben llegar para demostrar obediencia.

La llegada de Clara permite descubrir progresivamente los mecanismos de control que funcionan dentro del convento y las consecuencias que tiene desafiar una organización construida alrededor del silencio.

El caso real que inspiró Cautiva

Aunque sus personajes son ficticios, Cautiva toma como punto de partida las denuncias que sacudieron al Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos.

El caso tomó estado público en 2016, cuando una investigación periodística reveló testimonios sobre presuntas prácticas de penitencia extrema dentro del convento. Exreligiosas denunciaron ayunos prolongados, autoflagelaciones y otras formas de castigo corporal.

La Justicia investigó a la entonces superiora del monasterio, Luisa Toledo, conocida dentro de la congregación como Madre Teresa del Espíritu Santo. La causa generó un fuerte debate sobre los límites de las prácticas religiosas y las condiciones en las que vivían las mujeres dentro de comunidades de clausura.

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La serie no busca reconstruir literalmente ese expediente judicial. Utiliza elementos del caso para desarrollar una ficción centrada en las relaciones de poder y en el modo en que un espacio prácticamente aislado del exterior puede favorecer diferentes formas de abuso.

Lorena Vega, de Envidiosa a una Madre Superiora

El papel supone un marcado cambio para Lorena Vega, quien ganó mayor reconocimiento masivo por Envidiosa, donde interpreta a Fernanda, la psicóloga encargada de escuchar y confrontar a Vicky, el personaje de Griselda Siciliani.

La serie Cautiva tiene 6 episodios y fue dirigida por Jazmín Stuart

Vega también desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión. Entre sus trabajos aparecen El amor después del amor, Las mil y una y Yo, adolescente, además de numerosas obras teatrales.

En Cautiva, esa transformación la coloca al frente de una historia mucho más oscura, donde su personaje representa la máxima autoridad dentro del convento.

Cómo es el reparto de Cautiva