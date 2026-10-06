A casi tres años de la muerte de Matthew Perry, una nueva producción reconstruirá la vida del actor que alcanzó fama mundial como Chandler Bing en Friends. The One About Matthew Perry se estrenará en Netflix el 27 de octubre de 2026.

La serie documental tendrá 3 episodios y está dirigida por Mary Robertson, realizadora de documentales como Framing Britney Spears y Controlling Britney Spears.

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A través de testimonios y material de archivo, recorrerá la carrera de Perry, sus problemas de adicción y las circunstancias que rodearon su muerte a los 54 años.

De qué trata The One About Matthew Perry

El documental repasará el ascenso de Perry desde sus primeros trabajos hasta convertirse en una estrella internacional gracias a Chandler Bing, personaje que interpretó durante las diez temporadas de Friends, entre 1994 y 2004.

Friends fue la sitcom donde Matthew Perry encontró la fama.

Pero la producción no se concentrará únicamente en su carrera. También reconstruirá la historia personal que el actor decidió hacer pública: sus problemas con el alcohol y las drogas, los tratamientos de rehabilitación que atravesó y sus esfuerzos por mantenerse sobrio.

El actor fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. La autopsia determinó que falleció por los efectos agudos de la ketamina, mientras que el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina fueron considerados factores contribuyentes.

La investigación sobre la muerte de Matthew Perry

Otro de los ejes será la investigación sobre cómo Perry consiguió la ketamina que provocó su muerte. El caso derivó en cargos federales contra cinco personas, entre ellas dos médicos y Jasveen Sangha, conocida por los fiscales como la “Reina de la Ketamina”.

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La producción reconstruirá cómo el actor, que recibía terapia con ketamina bajo supervisión médica para tratar problemas de salud mental, terminó accediendo a la sustancia por fuera de esos tratamientos.

Friends, el papel que convirtió a Perry en una estrella

Aunque posteriormente trabajó en películas como Mi vecino, el asesino y series como Studio 60 on the Sunset Strip y Go On, Perry quedó definitivamente asociado con Chandler.

Friends tuvo 236 episodios durante diez temporadas y convirtió a sus seis protagonistas en figuras internacionales. En 2021, Perry regresó junto al resto del elenco para Friends: The Reunion.

La serie documental The One About Matthew Perry tendrá 3 episodios y está dirigida por Mary Robertson.

Un dato clave: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer no aparecen entre los entrevistados anunciados para el documental.

Quiénes participan en The One About Matthew Perry