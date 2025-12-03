A dos años de la muerte de Matthew Perry, Universal+ estrenó en Latinoamérica de Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, un documental dirigido por Robert Palumbo que promete mostrar el lado más crudo y desconocido del actor que conquistó al mundo con su papel de Chandler Bing en Friends.

La producción, que está disponible en Universal+, se mete de lleno en los detalles de la trágica muerte de Perry, ocurrida el 28 de octubre de 2023 en su casa de Pacific Palisades, Los Ángeles, a los 54 años, tras una sobredosis de ketamina.

Foto: prensa Universal+ Por: Jeff Vespa | Getty Images

El documental incluye testimonios de figuras clave como la actriz Morgan Fairchild (quien interpretó a su madre en Friends), el fiscal federal Martin Estrada, el ex detective Greg Kading y otros protagonistas de la industria y las fuerzas de seguridad.

Foto: prensa Universal+

Foto: prensa Universal+

Testimonios, archivos inéditos y una investigación que sacudió a Hollywood

El documental no solo repasa el ascenso meteórico de Perry en la televisión y el cine, sino que también expone su lucha contra las adicciones y los días previos a su muerte.

“Hollywood está lleno de facilitadores. Realmente se aprovecharon de alguien vulnerable”, dispara uno de los entrevistados en el adelanto, en referencia a la cadena de responsabilidades que terminó en la Justicia este año, con cuatro personas imputadas y condenadas por la muerte del actor.

La historia de Perry se cuenta a través de entrevistas, material de archivo y la voz de quienes lo acompañaron en sus momentos más difíciles.

Aunque los coprotagonistas de Friends —Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer— eligieron resguardar sus recuerdos, el documental recurre a imágenes inéditas de la serie que los unió como una verdadera familia.

Foto: prensa Universal+

Cinco claves que revela el documental sobre la vida y muerte de Matthew Perry

Un libro que marcó su legado: Un año antes de morir, Perry publicó su autobiografía “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, donde relató sus romances, el peso de ser Chandler Bing y su infierno personal con las adicciones. Una internación que impactó al mundo: Perry luchó contra el alcoholismo desde los 14 años y luego contra los analgésicos. En 2018, una perforación gastrointestinal lo llevó a estar cinco meses internado y dos semanas en coma, tras una ruptura de colon por abuso de opioides. Friends, el arma de doble filo: Durante diez temporadas, el éxito de la sitcom lo catapultó a la fama, pero también lo sumió en el dolor de pelear contra sus demonios en pleno rodaje. “Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador cuyo principal objetivo fue ayudar a la gente. Eso es lo que quiero”, confesó Perry en el podcast Q With Tom Power. El dolor de sus amigos: Tras su muerte, los protagonistas de Friends emitieron un comunicado conjunto: “Estamos profundamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Éramos una familia, es una pérdida insondable”. Una muerte, cuatro responsables: La investigación judicial reveló detalles impactantes. Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry, admitió haberle administrado ketamina. Erik Fleming y los doctores Mark Chavez y Salvador Plasencia también se declararon culpables de suministrar la droga. Además, Jasveen Sangha, apodada “la Reina de la Ketamina”, fue acusada de integrar una red que facilitaba el acceso a la sustancia.

Foto: prensa Universal+

De la gloria en la TV al drama personal: quién fue Matthew Perry

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts, y creció en Ontario, Canadá. De chico soñaba con ser tenista, pero la actuación lo atrapó y lo llevó a brillar en el Glebe Collegiate Institute de Ottawa.

Su salto a California fue el inicio de una carrera que incluyó papeles en Growing Pains, Sydney y, finalmente, el protagónico de su vida: Chandler Bing en Friends.

Durante diez años, Perry fue el alma sarcástica de la sitcom más famosa de la TV, lo que le valió un premio SAG® y una nominación al Emmy®. También brilló en series como The West Wing, The Good Wife, The Good Fight y Studio 60 on the Sunset Strip. En cine, compartió pantalla con Salma Hayek en “Fools Rush In”, con Bruce Willis en “The Whole Ten Yards” y con Zac Efron en “17 Again”.

Foto: prensa Universal+

Dónde ver el documental y cómo seguir el legado de Perry

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy es una producción de Blue Ant Studios y está disponible en Universal+, además de los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, en los principales operadores de TV paga de la región.

El documental promete ser un viaje emotivo y revelador por la vida de un actor que marcó a toda una generación, mostrando tanto el brillo de la fama como la oscuridad de sus últimos días.