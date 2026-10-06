Los fanáticos de Tulsa King tienen un motivo doble para celebrar. Mientras la cuarta temporada de la serie protagonizada por Sylvester Stallone se prepara para llegar a Paramount+ el próximo 16 de octubre, la plataforma confirmó que la ficción tendrá una quinta temporada. La renovación se produjo incluso antes del estreno de los nuevos episodios y la producción de la próxima entrega ya está en marcha.

La quinta temporada marcará además un cambio importante para la historia de Dwight “El General” Manfredi. Después de las primeras cuatro entregas, el rodaje dejará Atlanta para trasladarse a Nueva York, una ciudad fundamental en el pasado del personaje. El movimiento acompañará el regreso de la trama a las raíces mafiosas de Dwight y permitirá profundizar en los códigos de la calle que el protagonista había dejado atrás.

La nueva temporada también tendrá novedades en su elenco. Scarlet Rose Stallone, quien interpretó a Spencer durante las primeras cuatro entregas, pasará a formar parte del elenco fijo. A ella se sumarán como integrantes estables Erik Palladino, conocido por The Marvelous Mrs. Maisel; Glenn Fleshler, de Billions; Anthony Skordi, de The Last Frontier; y Nickola Shreli, de Power Book IV: Force.

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TULSA KING TENDRÁ QUINTA TEMPORADA Y SYLVESTER STALLONE VOLVERÁ A LAS RAÍCES MAFIOSAS DE DWIGHT

Antes de llegar a esa quinta temporada, Tulsa King deberá resolver la historia que plantea su cuarta entrega. En los nuevos episodios, Dwight intentará blanquear su imperio y proteger a los suyos, mientras queda atrapado entre políticos corruptos, nuevos enemigos y una pérdida personal devastadora. Cada avance también lo enfrentará con cuestiones vinculadas a la lealtad, el liderazgo y el precio de la ambición.

La cuarta temporada volverá a contar, además de Stallone, con Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike “Cash Flo” Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, Garrett Hedlund y Dana Delany. Gretchen Mol también se incorpora al elenco estable de esta nueva entrega. Terence Winter continúa como guionista principal y productor ejecutivo, mientras que Taylor Sheridan, Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly y Keith Cox forman parte de la producción ejecutiva.

Sylvester Stallone en Tulsa King (Foto: Instagram @paramountplusmx)

La quinta temporada ya tiene, entonces, su rumbo definido: Nueva York, mafias y el regreso de Dwight Manfredi a sus raíces. Pero antes de ese nuevo capítulo, Tulsa King estrenará su cuarta temporada el viernes 16 de octubre, exclusivamente por Paramount+. Las tres primeras temporadas también están disponibles en la plataforma.

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