La historia del justiciero más querido de Estados Unidos está lejos de terminar. Paramount+ presentó el tráiler y el key art de la segunda temporada de Dexter: Resurrección, la serie de Showtime protagonizada por Michael C. Hall, que volverá a la plataforma el próximo 30 de octubre. En esta nueva entrega, Dexter Morgan deberá enfrentarse a dos asesinos muy diferentes mientras atraviesa una inesperada crisis personal.

El tráiler adelanta que Dexter quedará atrapado entre dos peligros. Por un lado, aparece un asesino con décadas de experiencia y toda una vida dedicada a matar. Por el otro, un joven que está aterrorizando Nueva York de una manera que nadie había visto antes. En medio de esta situación, Dexter tendrá que volver a poner a prueba sus propios límites.

A la vez, la segunda temporada profundizará en la relación entre Dexter y su hijo Harrison, interpretado por Jack Alcott. Mientras Harrison continúa con su propia búsqueda de justicia, padre e hijo deberán enfrentar lo que se presenta como uno de los capítulos más oscuros de sus vidas. Dexter, además, tendrá que lidiar con un enemigo inesperado: una crisis de la mediana edad.

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NUEVOS PERSONAJES Y REGRESOS PARA LA SEGUNDA TEMPORADA DE DEXTER: RESURRECCIÓN

Junto a Michael C. Hall y Jack Alcott, regresan Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington y James Remar. La nueva temporada también suma a Dan Stevens, Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson y Brian Cox como integrantes regulares del elenco. Krysten Ritter volverá en un papel especial, mientras que Gabriel Luna participará como estrella invitada.

La serie está a cargo del showrunner y productor ejecutivo nominado al Emmy Clyde Phillips, quien vuelve a liderar esta nueva etapa de la historia. La producción está realizada por Paramount Television Studios y Counterpart Studios, con Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez y Lilly Burns entre sus productores ejecutivos.

Michael C. Hall en Dexter: Resurrección (Foto. gentileza Paramount+)

La segunda temporada de Dexter: Resurrección se estrenará el 30 de octubre por Paramount+. La primera temporada se encuentra disponible completa en la plataforma. Además, el after show oficial Dexter: Final Cut regresará al canal oficial de YouTube de Dexter el 31 de octubre, con nuevos episodios cada sábado y Jamie Chung nuevamente como conductora.

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