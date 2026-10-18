Steven Spielberg y Tom Hanks trabajaron juntos en Rescatando al soldado Ryan, una de las películas bélicas más reconocidas del cine. Sin embargo, tres años después volvieron a colaborar en una producción televisiva que también recibió numerosos premios: Hermanos de sangre (Band of Brothers).

Estrenada en septiembre de 2001, la miniserie está disponible en HBO Max y Amazon Prime Video. Su historia sigue a un grupo de soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, desde su entrenamiento hasta el final del conflicto en Europa.

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La ficción tiene 10 episodios, de aproximadamente una hora cada uno, y fue desarrollada por Tom Hanks y Erik Jendresen, con Spielberg y Hanks como productores ejecutivos. Su realización reunió a varios directores, entre ellos David Frankel y Richard Loncraine..

De qué trata Hermanos de sangre

La historia sigue a los integrantes de la Compañía Easy, perteneciente al 506.º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense.

Los primeros episodios muestran el entrenamiento de los soldados en Camp Toccoa, Georgia, bajo las órdenes del capitán Herbert Sobel. Allí comienzan a formarse las relaciones que acompañarán a los protagonistas durante la guerra.

La historia sigue a los integrantes de la Compañía Easy, perteneciente al 506.º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101.ª del Ejército estadounidense.

Posteriormente, la unidad participa en el desembarco de Normandía, en junio de 1944, y avanza por distintos escenarios europeos.

La narración reconstruye operaciones militares como la batalla de Carentan, la Operación Market Garden en Países Bajos y la batalla de las Ardenas, desarrollada durante el invierno de 1944 y 1945.

El tráiler oficial de Band of Brothers.

Uno de los personajes centrales es Richard Winters, quien asume responsabilidades de mando y debe tomar decisiones que afectan directamente a sus compañeros.

La historia real que inspiró la serie de Spielberg y Hanks

Hermanos de sangre está basada en el libro homónimo publicado en 1992 por el historiador estadounidense Stephen E. Ambrose.

Para reconstruir las experiencias de la Compañía Easy, Ambrose utilizó entrevistas con veteranos, testimonios personales, cartas y documentos militares.

La adaptación televisiva incorporó fragmentos de entrevistas con supervivientes reales, que aparecen al comienzo de varios episodios.

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La producción buscó recrear con precisión los uniformes, el equipamiento, los escenarios y las operaciones militares. Sin embargo, como ocurre con otras dramatizaciones históricas, algunas situaciones fueron adaptadas para construir el relato.

Los premios y el documental que llegó 25 años después

La producción recibió 13 nominaciones a los Emmy y ganó seis premios, incluido el de mejor miniserie. También obtuvo el Globo de Oro a mejor miniserie o película para televisión.

Su repercusión llevó a Steven Spielberg y Tom Hanks a desarrollar otras producciones relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, como The Pacific (2010) y Masters of the Air (2024).

Estrenada en septiembre de 2001, la miniserie está disponible en HBO Max y Amazon Prime Video.

En 2026, cuando se cumplieron 25 años de su estreno, se presentó Band of Brothers: Legacy, un documental dirigido por Chase Millsap.

El especial recupera imágenes detrás de cámaras, material de archivo y entrevistas con integrantes del elenco, entre ellos Damian Lewis, Michael Cudlitz y Ron Livingston.

Cómo es el reparto de Hermanos de sangre