Robert De Niro conoce como pocos el universo de la mafia en el cine. Después de Buenos muchachos, Casino y El irlandés, el actor volvió al género con un desafío particular: interpretar a los dos hombres enfrentados en una misma historia.

Estrenada en 2025, The Alto Knights: Mafia y poder dura poco más de 2 horas y puede verse en Netflix.

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Barry Levinson, ganador del Oscar por Rain Man, dirige un guion de Nicholas Pileggi, autor de los libros que inspiraron Buenos muchachos y Casino.

De qué trata The Alto Knights: Mafia y poder

La película se concentra en Frank Costello y Vito Genovese, dos figuras centrales del crimen organizado de Nueva York. Amigos durante su juventud, sus diferentes maneras de entender el poder terminan convirtiéndolos en adversarios.

La película se concentra en Frank Costello y Vito Genovese, dos figuras centrales del crimen organizado de Nueva York.

Costello construye su influencia mediante contactos políticos y negocios, mientras Genovese adopta una estrategia más violenta para intentar controlar la organización. El enfrentamiento alcanza un punto decisivo en 1957, cuando este último decide eliminar a su antiguo aliado.

De Niro interpreta a ambos personajes, diferenciados mediante maquillaje, gestos, voces y personalidades. Mientras Costello aparece como un jefe más moderado y calculador, Genovese es presentado como un hombre dispuesto a recurrir a la violencia para ampliar su poder.

La historia real detrás de The Alto Knights

Los dos protagonistas existieron y su rivalidad marcó una etapa de la mafia estadounidense. Vito Genovese y Frank Costello habían ascendido dentro del crimen organizado después de la salida de Lucky Luciano, pero la disputa por el liderazgo terminó enfrentándolos.

El tráiler oficial de la película The Alto Knights, con Robert De Niro.

Uno de los acontecimientos centrales de la película ocurrió realmente. El 2 de mayo de 1957, Vincent “Chin” Gigante atacó a Costello en el edificio donde vivía, en Manhattan. Le disparó en la cabeza, pero la bala apenas rozó su cráneo y Costello sobrevivió. Gigante fue posteriormente absuelto.

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Ese mismo año también fue asesinado Albert Anastasia, otro poderoso jefe mafioso. En octubre, dos hombres lo mataron mientras estaba sentado en una barbería del Park Sheraton Hotel de Manhattan. Las disputas entre esas figuras modificaron el reparto de poder dentro de la mafia neoyorquina.

Qué cambió la película de la historia verdadera

The Alto Knights utiliza personajes y acontecimientos reales, aunque no todo lo que muestra está documentado de la misma manera.

Uno de los puntos que la película plantea es la posibilidad de que Costello hubiera colaborado para que las autoridades descubrieran la reunión de Apalachin y perjudicar así a Genovese.

The Alto Knights utiliza personajes y acontecimientos reales, aunque no todo lo que muestra está documentado de la misma manera.

Sin embargo, especialistas consultados señalaron que no existen pruebas que permitan confirmar esa participación.

La historia real continuó después de aquellos acontecimientos. Genovese fue condenado por narcotráfico y murió en prisión en 1969. Costello, en cambio, se retiró progresivamente de la actividad criminal y murió en 1973.

Cómo es el reparto de The Alto Knights: Mafia y poder