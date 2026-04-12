Tom Hanks es una de esas estrellas de Hollywood que solo su nombre prácticamente es garantía de éxito. Más allá de ello, el actor estadounidense supo desplegar todo su talento en la película Un buen día en el vecindario (A Beautiful Day in the Neighborhood). Aclamada por la crítica, la cinta encontró su lugar en el mundo en el streaming, donde continúa sumando espectadores gracias a su historia emotiva y su potente mensaje.

Estrenado en 2019 y dirigido por Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me?), el film tiene una duración de 110 minutos y se encuentra disponible en plataformas como Prime Video.

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Con guion de Micah Fitzerman-Blue y Noah Harpster, está basada en el artículo periodístico “Can You Say… Hero?” de Tom Junod, publicado en la revista Esquire.

De qué trata Un buen día en el vecindario

La historia sigue a Lloyd Vogel, un periodista cínico y desencantado que trabaja para la revista Esquire. Su vida personal está marcada por conflictos familiares, especialmente con su padre, lo que refuerza su mirada escéptica sobre el mundo.

Tom Hanks se pone en la piel de Fred Rogers, un icónico conductor del programa infantil.

Todo cambia cuando recibe la tarea de escribir un perfil sobre Fred Rogers, el icónico conductor del programa infantil Mister Rogers’ Neighborhood. Lo que comienza como una asignación menor se transforma en una experiencia profundamente transformadora.

A medida que Vogel pasa tiempo con Rogers, se ve confrontado con una personalidad completamente opuesta a la suya: alguien empático, paciente y genuinamente interesado en el bienestar de los demás. Esa relación lo lleva a revisar su propia vida, sanar viejas heridas y replantearse su forma de vincularse con quienes lo rodean.

Una historia real que conquistó a la crítica

Uno de los aspectos más destacados de la película es que está inspirada en hechos reales. El vínculo entre Fred Rogers y el periodista Tom Junod existió y fue el punto de partida para una historia que combina periodismo y crecimiento personal.

Lejos de ser una biografía convencional, la película utiliza la mirada del periodista como puerta de entrada al universo emocional de Rogers. Esto permitió construir un relato más íntimo, centrado en el impacto humano del personaje más que en su trayectoria televisiva.

El tráiler oficial de la película A Beautiful Day in the Neighborhood, con Tom Hanks.

La crítica valoró especialmente este enfoque, así como las actuaciones. Tom Hanks recibió múltiples nominaciones, incluido el Oscar a Mejor Actor de Reparto, gracias a una interpretación contenida y profundamente humana.

Fenómeno en streaming y vigencia

Aunque su rendimiento en taquilla fue moderado, con el tiempo la película ganó relevancia en plataformas digitales. Este fenómeno responde, en parte, al interés constante por historias reales y a la popularidad sostenida de Tom Hanks, una de las figuras más queridas de Hollywood.

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También influye su narrativa simple pero efectiva: una historia sobre segundas oportunidades, vínculos familiares y la importancia de la empatía en un mundo cada vez más individualista.

En ese sentido, Un buen día en el vecindario logra conectar con distintas generaciones, ofreciendo una experiencia emocional que trasciende el contexto en el que fue creada.

Uno de los aspectos más destacados de la película es que está inspirada en hechos reales.

Cómo es el reparto Un buen día en el vecindario