Una película protagonizada por un ícono del cine como Al Pacino volvió a ganar popularidad en el catálogo de Netflix gracias a su historia emotiva y basada en hechos reales. Se trata de Danny Collins (también conocida como Nunca es tarde o Directo al corazón), una comedia dramática de 2015 que combina música, redención y segundas oportunidades.

Dirigida y escrita por Dan Fogelman -creador de la exitosa serie This Is Us-, el filme recupera una historia real poco conocida vinculada a John Lennon, que funciona como punto de partida para una transformación personal profunda.

De qué trata Danny Collins

Danny Collins sigue la vida de un veterano rockero de los años 70 que, pese a su edad, continúa atrapado en una rutina de excesos y superficialidad. Todo cambia cuando su representante le entrega una carta que John Lennon le escribió décadas atrás y que nunca llegó a sus manos.

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Ese descubrimiento funciona como un punto de quiebre: el protagonista decide replantearse su vida, dejar atrás la fama vacía y recuperar el vínculo con su hijo, a quien prácticamente no conoce.

Steve Tilston, cantante que inspiró la película protagonizada por Al Pacino.

A partir de ese momento, la trama se convierte en un viaje de redención, en el que el personaje busca reconstruir su identidad, reconectar con su familia y encontrar un sentido más auténtico a su existencia.

Con una duración de 106 minutos, combina elementos de drama, comedia y música, con un tono reflexivo sobre el paso del tiempo y las oportunidades perdidas.

Historia inspirada en la vida real

Aunque la trama cuenta con elementos ficcionales, está inspirada en un hecho real protagonizado por el músico británico Steve Tilston. En 1971, Tilston concedió una entrevista en la que reflexionaba sobre los riesgos de la fama, lo que llevó a John Lennon a escribirle una carta con consejos personales.

Sin embargo, esa misiva nunca fue entregada y permaneció perdida durante más de tres décadas, hasta que finalmente salió a la luz en 2005.

El tráiler oficial de la película Danny Collins, con Al Pacino.

Este episodio real fue el disparador para que Dan Fogelman construyera la historia de Danny Collins, trasladando esa anécdota a un personaje ficticio que enfrenta las consecuencias de una vida marcada por la fama.

El regreso de Pacino en un rol íntimo

Uno de los aspectos más destacados de la película es el registro interpretativo de Al Pacino, quien se aleja de sus papeles más intensos para ofrecer una actuación más introspectiva y emocional.

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La crítica valoró especialmente cómo el actor logra sostener una historia que, si bien recorre caminos conocidos, se vuelve auténtica gracias a su presencia en pantalla. En ese sentido, la película fue considerada una “joya ignorada” dentro de su filmografía.

John Lennon, en un pasaje del clip de "Imagine". Captura YouTube

Con una combinación de música, nostalgia y segundas oportunidades, Danny Collins se posiciona como una opción ideal dentro de Netflix para quienes buscan una historia basada en hechos reales con sensibilidad y un mensaje optimista sobre la posibilidad de cambiar.

Cómo es el reparto de Danny Collins

El film disponible en Netflix cuenta con un elenco de primer nivel que acompaña a Pacino en esta historia de transformación: