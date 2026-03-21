Netflix estrenó recientemente una de esas producciones que rápidamente generan conversación: El asesino de TikTok, una miniserie documental española que combina crimen real y redes sociales para reconstruir un caso tan inquietante como actual. Con apenas dos episodios, logra instalar un debate sobre los peligros de la identidad digital y el modo en que Internet puede convertirse tanto en máscara como en prueba clave.

Dirigida por Héctor Muniente, la propuesta se inscribe dentro del auge del género true crime, pero con un elemento diferencial: el rol central de plataformas como TikTok en la investigación policial.

De qué trata El asesino de TikTok

La miniserie reconstruye la desaparición de Esther Estepa, una mujer española de 42 años que en 2023 inició un viaje durante el cual conoció a un creador de contenido en redes sociales. Tras ese encuentro, ella dejó de comunicarse, lo que encendió las alarmas de su familia y dio inicio a una intensa búsqueda.

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A partir de entonces, el relato sigue dos líneas paralelas: por un lado, la desesperación de los familiares que intentan armar el rompecabezas de los últimos pasos de Esther; por otro, la figura del principal sospechoso, José Jurado Montilla, conocido en redes como “Dinamita Montilla”.

La docuserie utiliza publicaciones, videos y rastros digitales como piezas fundamentales del rompecabezas.

La serie se apoya en entrevistas, archivos y especialmente en el material digital que el propio acusado compartía en TikTok. Es justamente esa “huella digital” la que permite avanzar en la investigación, revelando una doble vida: la de un hombre que aparentaba normalidad en redes mientras ocultaba un pasado criminal.

Al tratarse de una docuserie, no cuenta con un reparto ficcional tradicional, sino con testimonios reales de investigadores del caso, periodistas especializados y testigos.

El caso real detrás de la historia

Uno de los aspectos más impactantes de la serie es que está basada en un hecho real ocurrido en España y que conmocionó a la opinión pública. La investigación apuntó a José Jurado Montilla, un hombre que ya había sido condenado en el pasado por delitos graves, incluidos asesinatos.

El contraste entre su perfil en redes -donde se mostraba amable, viajero y cercano- y su historial criminal es uno de los ejes centrales del documental. Se pone el foco en cómo esa identidad digital funcionó como una herramienta de manipulación, pero también como evidencia clave para reconstruir los hechos.

Además, el caso expone una problemática contemporánea: la facilidad con la que una persona puede construir una imagen pública engañosa en internet. En este sentido, la producción no solo narra un crimen, sino que reflexiona sobre los riesgos de la hiperconectividad.

La miniserie reconstruye la desaparición de Esther Estepa, una mujer española de 42 años.

Un true crime atravesado por las redes sociales

Más allá del caso policial, “El asesino de TikTok” se destaca por su enfoque narrativo. Utiliza publicaciones, videos y rastros digitales como piezas fundamentales del rompecabezas, lo que le da un tono moderno y perturbador.

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La investigación se desarrolla casi como un seguimiento en tiempo real de la actividad online del sospechoso, mostrando cómo cada publicación puede convertirse en una pista. Esta perspectiva refuerza la idea de que, en la era digital, incluso los gestos más cotidianos pueden tener consecuencias inesperadas.

En definitiva, la miniserie no solo atrapa por su historia, sino por la pregunta que deja flotando: ¿cuánto sabemos realmente de las personas detrás de las pantallas?