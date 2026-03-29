Durante su estreno en 2020, plena etapa del Covid, Noticias del gran mundo (News of the World) pasó relativamente desapercibida en comparación con otros títulos protagonizados por Tom Hanks.

Sin embargo, con el paso del tiempo y su llegada al streaming, este western dramático comenzó a encontrar una segunda vida entre el público, convirtiéndose en una de esas producciones que crecen gracias al boca en boca y la disponibilidad digital.

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Dirigida por Paul Greengrass -conocido por películas como Captain Phillips y la saga de Jason Bourne-, la cinta combina el espíritu clásico del western con una narrativa más íntima y emocional, centrada en los vínculos humanos en un contexto hostil.

La película de 118 minutos de duración se encuentra disponible en Netflix, ya que la compañía adquirió sus derechos de distribución internacional tras su paso por los cines.

De qué trata Noticias del gran mundo

Ambientada en 1870, pocos años después de la Guerra Civil estadounidense, la historia sigue al capitán Jefferson Kyle Kidd, un veterano que recorre pueblos leyendo noticias a quienes no tienen acceso a la información.

El paso de la película por taquilla fue discreto, en parte debido al contexto de pandemia y a la competencia con otros estrenos.

Durante uno de sus viajes, se encuentra con Johanna, una niña que fue criada por la tribu Kiowa tras haber sido secuestrada años atrás.

A partir de ese encuentro, Kidd acepta la misión de devolverla a sus familiares biológicos, lo que da inicio a un extenso y peligroso recorrido por territorios marcados por la violencia, la desconfianza y las heridas de la guerra. Así desarrolla así un relato de viaje que mezcla aventura, drama y reflexión sobre la identidad y la pertenencia.

Basada en una novela y con sello de autor

Uno de los aspectos más interesantes de News of the World es que está basada en la novela homónima de 2016 escrita por Paulette Jiles. La adaptación cinematográfica fue coescrita por el propio Greengrass junto a Luke Davies, respetando el tono introspectivo del material original.

El tráiler oficial de News of the World, con Tom Hanks.

A diferencia de otros westerns más centrados en la acción, esta película apuesta por una narrativa pausada, donde el foco está puesto en el desarrollo de los personajes y su relación.

Qué dijo la crítica y por qué fue revalorizada

Al momento de su estreno, la película recibió críticas mayormente positivas, destacándose especialmente las actuaciones y la dirección. Sin embargo, su paso por taquilla fue discreto, en parte debido al contexto de pandemia y a la competencia con otros estrenos.

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Con el tiempo, la percepción cambió. Muchos espectadores comenzaron a redescubrirla en plataformas digitales, valorando su tono clásico, su fotografía y la química entre los protagonistas. La interpretación de la joven actriz alemana Helena Zengel fue particularmente elogiada, al punto de recibir nominaciones en premios importantes como los Globos de Oro.

Este fenómeno de “segunda oportunidad” no es nuevo, pero en el caso de News of the World en Netflix evidencia cómo el streaming puede resignificar películas que no lograron destacarse en su estreno original.

News of the World es que está basada en la novela homónima de 2016 escrita por Paulette Jiles.

Cómo es el reparto de Noticias del gran mundo