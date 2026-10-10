¿Qué ocurre cuando alguien que sueña con encontrar al amor de su vida se enamora de una persona que comparte su vida con varias parejas? Esa contradicción sostiene Felices los 6, la serie argentina protagonizada por Nicolás Furtado y Delfina Chaves que utiliza la comedia romántica para explorar el poliamor.

Creada por Matías Lértora y dirigida por Diego Kaplan, la ficción tiene 8 episodios de unos 45 minutos y está disponible en HBO Max.

De qué trata Felices los 6

Damián conoce a Carolina durante la fiesta de casamiento de su hermana. La atracción es inmediata y ambos terminan pasando la noche juntos. Para él, acostumbrado a pensar las relaciones desde la monogamia, ese encuentro parece el comienzo de algo que podría convertirse en una pareja tradicional.

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Carolina, sin embargo, tiene otros planes. Vive en una casa junto a cinco personas con las que mantiene distintos vínculos afectivos y sexuales. El grupo, que se define como una “manada”, construyó su convivencia sobre acuerdos que se alejan de la exclusividad romántica.

Felices los 6, la serie argentina protagonizada por Nicolás Furtado y Delfina Chaves que utiliza la comedia romántica para explorar el poliamor.

Damián queda fascinado por ella, pero tiene dificultades para aceptar esa dinámica. Carolina tampoco permanece indiferente y comienza a preguntarse hasta qué punto puede sostener sus convicciones cuando aparece una persona que desea relacionarse con ella de otra manera.

Una comedia romántica que pone el poliamor en el centro

Felices los 6 no presenta solamente un triángulo amoroso ampliado. La convivencia de Carolina permite mostrar vínculos que funcionan con reglas propias y que exigen conversaciones permanentes sobre los límites de cada integrante.

El tráiler oficial de la serie Felices los 6.

La serie también evita plantear una oposición sencilla en la que uno de los modelos necesariamente deba imponerse sobre el otro. Tanto la monogamia de Damián como la no monogamia de Carolina generan contradicciones y conflictos.

Ese enfoque fue uno de los aspectos destacados por la crítica, que la definió como una “eficaz comedia sobre el poliamor” y señaló que la ficción encuentra sus mejores momentos cuando explora las dificultades que aparecen al intentar llevar las ideas sobre las relaciones a la vida cotidiana.

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También destacó que la producción se pregunta por las múltiples maneras de amar sin abandonar las herramientas propias de la comedia romántica.

La dupla de Delfina Chaves y Nicolás Furtado

La serie deposita buena parte de su funcionamiento en la química entre sus protagonistas. Furtado, conocido por interpretar a Diosito en El marginal, construye aquí un personaje mucho más cercano a la comedia romántica: impulsivo, enamoradizo y convencido de que encontrará una relación exclusiva.

Delfina Chaves, que posteriormente encabezó la serie Máxima interpretando a Máxima Zorreguieta, encarna a una mujer que intenta defender una forma de relacionarse que desafía las expectativas de Damián.

Felices los 6 tiene 8 episodios de unos 45 minutos y está disponible en HBO Max.

A ellos se suma un elenco que representa tanto a los integrantes de la “manada” como al círculo familiar y afectivo del protagonista.

Cómo es el reparto de Felices los 6