Maribel Verdú interpreta a Pepa, mientras que Raúl Tejón se pone en la piel de Marco, uno de los empleados.

Las comedias españolas encontraron en los conflictos laborales una fuente de historias que combinan humor y crítica social. Una de las propuestas recientes es Gracias, equipo, una película protagonizada por Maribel Verdú, Alexandra Jiménez y Raúl Tejón, conocido por su participación en Machos Alfa.

La producción de 93 minutos de duración está disponible en Netflix y su argumento gira alrededor de una empresa de quesos que reúne a sus trabajadores para una actividad de integración que termina convirtiéndose en una disputa por conservar sus puestos.

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El film está dirigido por el argentino Diego Núñez Irigoyen, quien trabajó en la serie División Palermo. El guion pertenece a Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, responsables de la comedia española Reyes de la noche.

De qué trata Gracias, equipo

La historia transcurre en Tío Mochales, una empresa quesera española que durante años fue una referencia del sector, pero que atraviesa una etapa de dificultades económicas y cambios administrativos.

Después de ser absorbida por una compañía más grande, la dirección decide organizar un retiro corporativo en el pueblo donde nació el negocio. El objetivo anunciado es recuperar los valores tradicionales y fortalecer los vínculos entre los empleados.

Gracias, equipo cuenta con un gran elenco de figuras españoles ya reconocidas en la plataforma.

Sin embargo, los participantes descubren que la mitad del personal será despedido. Las actividades de integración se transforman entonces en una serie de pruebas donde cada trabajador intenta demostrar que merece conservar su empleo.

Entre competencias al aire libre, ejercicios grupales y reuniones incómodas, comienzan a aparecer rivalidades que hasta entonces permanecían ocultas.

El tráiler oficial de Gracias, equipo, en Netflix.

Los empleados deben decidir si colaboran con sus compañeros o aprovechan cualquier oportunidad para destacarse ante sus superiores. Las alianzas cambian y las relaciones personales quedan condicionadas por el temor a perder el trabajo.

La película utiliza situaciones absurdas para mostrar cómo un encuentro destinado a promover la cooperación puede convertirse en una competencia individual.

Una sátira sobre los despidos y la cultura empresarial

Uno de los principales temas de Gracias, equipo es la contradicción entre los discursos empresariales sobre el trabajo colectivo y las decisiones que afectan la estabilidad de los empleados.

La dirección utiliza expresiones vinculadas con la motivación, el crecimiento personal y el sentido de pertenencia para presentar una reestructuración laboral.

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El humor aparece precisamente cuando esas promesas chocan con las preocupaciones de los trabajadores, que deben participar en actividades recreativas mientras desconocen su futuro profesional.

Quién es el director argentino detrás de Gracias, equipo

El director Diego Núñez Irigoyen desarrolló parte de su trayectoria en la publicidad y en producciones audiovisuales argentinas.

La comedia española de 93 minutos de duración está disponible en Netflix.

Su participación en División Palermo, la comedia creada por Santiago Korovsky, lo vinculó con una ficción que también utiliza el humor para abordar conflictos sociales.

En Gracias, equipo, el realizador traslada ese recurso al ámbito de una empresa española, con personajes que representan distintas posiciones dentro de una organización.

Cómo es el reparto de Gracias, equipo