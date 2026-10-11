Una adolescente brillante que escribe trabajos escolares para sus compañeros acepta un encargo diferente: redactar cartas de amor para ayudar a un chico a conquistar a una joven. El problema aparece cuando descubre que ella también está enamorada de la destinataria. Esa es la premisa de Si supieras, una comedia romántica que se aleja de varias convenciones del género.

La película dura 104 minutos y está disponible en Netflix. Alice Wu escribió y dirigió la producción. Fue el segundo largometraje de la cineasta, 16 años después de Saving Face.

De qué trata Si supieras

Ellie Chu vive con su padre en Squahamish, un pequeño pueblo estadounidense donde no termina de sentirse integrada. Es una estudiante sobresaliente y encontró una particular forma de ganar dinero: sus compañeros le pagan para que escriba sus ensayos.

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Todo cambia cuando Paul Munsky, un jugador del equipo de fútbol americano, le propone otro trabajo. Está enamorado de Aster Flores y necesita ayuda para escribirle una carta que consiga llamar su atención.

La estructura de Si supieras parte de Cyrano de Bergerac, la obra teatral que Edmond Rostand estrenó en 1897.

Ellie acepta por necesidad económica. Lo que Paul desconoce es que ella también siente algo por Aster. Así comienza una relación en la que las cartas, los mensajes y las conversaciones permiten que Ellie se acerque a la joven mientras finge que las palabras pertenecen a su compañero.

La película dedica tanto espacio al vínculo entre Ellie y Paul como al enamoramiento de ambos y utiliza esa amistad para hablar sobre identidad, prejuicios y las distintas maneras de querer a otra persona.

Una versión actual de Cyrano de Bergerac

La estructura parte de Cyrano de Bergerac, la obra teatral que Edmond Rostand estrenó en 1897. En la historia original, Cyrano escribe cartas para ayudar a otro hombre a conquistar a Roxane, de quien él también está enamorado.

Wu traslada esa idea a una escuela secundaria del siglo XXI y modifica un elemento fundamental: quien presta sus palabras es una adolescente estadounidense de origen chino que descubre sus sentimientos hacia otra mujer.

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La directora incorpora además cuestiones vinculadas con la inmigración, la religión y las expectativas familiares.

Una película adolescente reconocida por la crítica

Si supieras recibió el Founders Award a la mejor película narrativa estadounidense en el Festival de Tribeca de 2020. El jurado destacó su ritmo, la construcción de los personajes, la dirección de Wu y el trabajo del elenco.

La crítica destacó cómo la directora utiliza las convenciones del cine adolescente para abordar cuestiones de identidad sexual, étnica, religiosa y socioeconómica sin permitir que esos temas desplacen a los personajes.

Alice Wu escribió y dirigió la película que dura 104 minutos y está disponible en Netflix.

También resaltó al trío protagonista y el lugar que la película concede a la amistad. Esa decisión resulta fundamental para entender por qué el título original, The Half of It, no remite solamente a encontrar una supuesta “media naranja”.

Cómo es el reparto de Si supieras