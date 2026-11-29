Julia Garner interpreta a Caroline Ellison en esta impactante serie que promete arrasar en Netflix.

Julia Garner regresa a la pantalla con Los altruistas, un thriller inspirado en uno de los escándalos financieros más importantes de los últimos años. La actriz interpreta a una joven ejecutiva que participó en el ascenso y la caída de un imperio de criptomonedas.

La miniserie que se puede ver en Netflix desde el 19 de noviembre, tiene 8 episodios, que estarán disponibles desde el mismo día. La producción combina drama, romance y suspenso para reconstruir una historia real que terminó con condenas judiciales y pérdidas multimillonarias.

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Junto a Garner aparece Anthony Boyle, conocido por La casa Guinness. Ambos encarnan a dos jóvenes brillantes que aspiraban a transformar las finanzas internacionales, pero terminaron involucrados en una trama de fraude que puso en evidencia los riesgos de un mercado prácticamente sin controles.

De qué trata Los altruistas

La historia sigue a Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes idealistas que creen haber encontrado una manera de revolucionar el sistema financiero mediante las criptomonedas.

La historia sigue a Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes idealistas que creen haber encontrado una manera de revolucionar el sistema financiero mediante las criptomonedas.

Sam funda FTX, una plataforma de intercambio de activos digitales que crece rápidamente y atrae inversiones millonarias. Caroline, por su parte, ocupa un puesto central en Alameda Research, la firma de inversiones vinculada con el negocio.

Ambos comparten una relación sentimental y una visión ambiciosa del futuro. Su objetivo declarado es acumular grandes fortunas para destinarlas posteriormente a causas benéficas, una filosofía relacionada con el movimiento conocido como altruismo eficaz.

El tráiler oficial de Los Altruistas, en Netflix.

Sin embargo, el éxito comienza a transformarse en una peligrosa combinación de secretos, decisiones arriesgadas y operaciones financieras cuestionables. Mientras la empresa alcanza una valoración extraordinaria, sus responsables enfrentan presiones cada vez mayores.

La ficción explora cómo la confianza entre los protagonistas se deteriora a medida que aparecen sospechas sobre el manejo del dinero de los clientes. También muestra el contraste entre la imagen pública de empresarios visionarios y las decisiones tomadas detrás de escena.

El caso real de FTX que inspiró Los altruistas

La producción está basada en artículos publicados por New York Magazine sobre el colapso de FTX, ocurrido en noviembre de 2022.

La plataforma llegó a estar valorada en aproximadamente 32.000 millones de dólares antes de declararse en bancarrota. Su derrumbe dejó al descubierto el uso indebido de fondos pertenecientes a los clientes.

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En marzo de 2024, Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión por delitos relacionados con un fraude que involucró más de 8.000 millones de dólares.

Los altruistas se puede ver en Netflix desde el 19 de noviembre y tiene 8 episodios.

Ellison colaboró con la Justicia estadounidense y recibió una condena de dos años de prisión por su participación en el esquema.

La miniserie fue creada por Graham Moore, ganador del Oscar por el guion de El código Enigma, y Jacqueline Hoyt. Entre sus productores ejecutivos figuran Barack y Michelle Obama, a través de Higher Ground Productions.

Cómo es el reparto de Los altruistas