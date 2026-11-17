La serie protagonizada por Verónica Sánchez está disponible en HBO Max y tiene con dos temporadas y 16 episodios.

Las series españolas de época siguen conquistando al público con historias que combinan romances, secretos y protagonistas femeninas decididas a cambiar su destino. La Favorita 1922 reúne esos ingredientes en una ficción ambientada en el Madrid de los años 20, donde una aristócrata descubre que la libertad puede ser más importante que los privilegios.

Disponible en HBO Max y con dos temporadas y 16 episodios, la serie protagonizada por Verónica Sánchez recupera el espíritu de las grandes ficciones históricas españolas mediante una historia que mezcla gastronomía, intrigas familiares y relaciones sentimentales.

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Detrás del proyecto se encuentra Bambú Producciones, la compañía responsable de éxitos como Las chicas del cable y Velvet. Esa conexión explica parte de su atractivo para quienes disfrutan de estos relatos.

De qué trata La Favorita 1922

La historia sigue a Elena de Valmonte, una marquesa sevillana que vive rodeada de lujos, pero atrapada en un matrimonio infeliz. Su verdadera pasión es la cocina, una actividad que encuentra incompatible con las expectativas sociales impuestas a una mujer de su posición.

La Favorita 1922 reúne esos ingredientes en una ficción ambientada en el Madrid de los años 20.

Un acontecimiento inesperado la obliga a abandonar Sevilla junto con Cecilia, su fiel criada y confidente. Ambas llegan a Madrid con la intención de dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida lejos de las restricciones que conocían.

En la capital encuentran una oportunidad cuando conocen a Julio, un joven que les alquila un antiguo establecimiento. Elena decide convertirlo en La Favorita, un restaurante administrado por mujeres, donde espera desarrollar su talento culinario y alcanzar la independencia económica.

El tráiler de la serie La Favorita 1922.

Para concretar el proyecto reúne a trabajadoras con diferentes historias personales. Cada una aporta habilidades, aspiraciones y conflictos que enriquecen la convivencia dentro de un espacio donde las relaciones laborales se mezclan con la amistad.

Por qué La Favorita 1922 recuerda a Las chicas del cable y Velvet

La principal conexión entre estas producciones es su apuesta por historias femeninas ambientadas en períodos de transformación social. Sus protagonistas intentan construir un futuro propio mientras enfrentan prejuicios, diferencias de clase y relaciones sentimentales complejas.

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Mientras Las chicas del cable transcurre alrededor de una compañía telefónica y Velvet desarrolla sus conflictos en unas galerías de moda, esta ficción convierte una cocina profesional en el centro de la acción.

Otro de sus atractivos es la reconstrucción visual de la época. Los vestidos, los peinados, las mansiones y los interiores del restaurante ayudan a recrear una sociedad marcada por el contraste entre la aristocracia y los sectores trabajadores.

La inspiración histórica detrás de La Favorita 1922

Aunque los personajes principales son ficticios, la producción toma elementos de la trayectoria de María Mestayer de Echagüe, conocida como la Marquesa de Parabere.

La historia sigue a Elena de Valmonte, una marquesa sevillana.

Esta escritora gastronómica española publicó reconocidos libros de cocina y abrió un restaurante en Madrid en 1935, cuando dirigir un establecimiento de esas características representaba un desafío para una mujer.

Cómo es el reparto de La Favorita 1922