Las hamburguesas de pollo caseras son una alternativa para quienes buscan preparar una comida diferente sin recurrir a productos industrializados. Aunque su elaboración parece sencilla, conseguir que mantengan la forma durante la cocción y conserven una textura jugosa requiere prestar atención a la preparación de la carne. La elección del corte, la limpieza de la pechuga y la manera de integrar los ingredientes son algunos de los aspectos que pueden marcar la diferencia en el resultado final.

Durante una emisión de La cocina rebelde, por eltrece, Jimena Monteverde explicó cómo preparar hamburguesas de pollo utilizando supremas limpias y procesadas en casa. La cocinera destacó que es importante retirar la grasa y los nervios antes de picar la carne, ya que estos tejidos pueden afectar la textura de la preparación. También recomendó cortar el pollo en trozos pequeños antes de introducirlo en una procesadora o mixer, para facilitar el trabajo del equipo y obtener una mezcla más uniforme.

Uno de los secretos de esta receta es incorporar panceta picada para aportar un sabor ahumado, aunque también puede reemplazarse por salsa barbacoa. La mostaza y el ajo completan los condimentos, mientras que un amasado breve ayuda a que la preparación adquiera consistencia sin necesidad de agregar huevo. Además, el cocinero Rodrigo Cascón sugirió utilizar ralladura de lima para sumar una nota cítrica. Si la mezcla queda demasiado blanda, Monteverde propone incorporar pan rallado o puré de papa deshidratado, una alternativa para quienes buscan evitar el gluten, siempre que el producto elegido sea apto.

Comensales 4 Ingredientes Suprema o pechuga de pollo, limpia y sin nervios.

Panceta picada, a gusto.

Una cucharada de mostaza.

cucharada de mostaza. Ajo en polvo o ajo fresco, a gusto.

Sal, aproximadamente una cucharada sopera por kilo de carne.

Ralladura de lima, opcional.

Una cucharada de salsa barbacoa, opcional, para reemplazar la panceta.

cucharada de salsa barbacoa, opcional, para reemplazar la panceta. Un o dos cucharadas de pan rallado, si la mezcla queda demasiado blanda.

o dos cucharadas de pan rallado, si la mezcla queda demasiado blanda. Dos cucharadas de puré de papa deshidratado, como alternativa al pan rallado.

Hamburguesas de pollo caseras, la receta infalible de la Cocina Rebelde. Foto: El Trece

Procedimiento:

1. Preparar el pollo. “Vamos a hacerlas de pollo, muy fáciles de hacer. Están hechas con suprema de pollo, así que lo mejor es sacarle toda la grasita y los nervios. Viste que a veces la pechuga viene con una sobrepechuga; hay que sacarle ese nerviecito y dejarla bien limpia. Después la pasás por la procesadora o el mixer, lo que tengas a mano, sola, sin nada, cortada en trocitos para que no se te fuerce la máquina”.

2. Agregar la panceta y la mostaza. “Acá le vamos a agregar panceta picadita, que le da un ahumado espectacular. Si no querés ponerle panceta, podés agregar una cucharada de salsa barbacoa, que también le aporta ese sabor ahumado. Yo le voy a poner una cucharada de mostaza, porque me gusta mucho cómo le queda al pollo”.

3. Incorporar el ajo y la sal. “También tengo un poquito de ajo en polvo. Si no te gusta o no tenés, podés usar ajo fresco. Yo muchas veces pongo medio diente de ajo, amaso la preparación con el ajo y después lo retiro. Así queda un aroma y un sabor suave, sin que resulte intenso. Y sal, bastante cantidad. Yo le pongo una cucharada sopera por kilo de carne”.

4. Sumar ralladura de lima (opcional). “¿Sabés qué le queda muy bien a la de pollo? Además de la panceta, ralladura de lima. Le da un saborcito cítrico que queda espectacular”, reveló Rodrigo Cascón.

5. Amasar la preparación. “Esta preparación la voy a amasar un poquito para generar algo de colágeno. No le voy a poner huevo. Si ves que queda demasiado blandita, le agregamos una o dos cucharadas de pan rallado para que amalgame mejor. Si no querés usar pan rallado porque las querés hacer sin gluten, agregale dos cucharadas de puré de papa deshidratado. Absorbe muy bien los líquidos y queda perfecta”.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/