Nancy Pazos visitó este lunes a Moria Casán en La Mañana con Moria y allí recordó su conflictivo paso por LAM durante el primer año del ciclo de Ángel de Brito. La periodista contó cómo la filtración de una foto de un apósito femenino le valió el apodo de “sucia”, pero Yanina Latorre salió a desmentir parte de su relato y reveló quién fue la “angelita” que tomó la imagen.

Durante su visita al programa de Moria, Pazos relató que, en uno de sus períodos menstruales, una asistente le ofreció un producto para esa ocasión. Según contó, lo dejó en el camarín sin utilizar, pero alguien le sacó una foto y la filtró. El episodio desató una serie de comentarios que, según ella, terminaron con Moria calificándola de “sucia” durante su paso por el Bailando. Además, sostuvo que el mal clima que vivió en el programa de De Brito la llevó a irse porque consideraba que había “cumplido una etapa”.

Yanina Latorre y Nancy Pazos (Fotos: capturas eltrece y América TV)

Sin embargo, Yanina Latorre dio otra versión de los hechos en SQP. La conductora aseguró que Nancy no estaba contando toda la verdad y afirmó que les hizo pasar “situaciones espantosas” tanto a ella como a las demás panelistas de LAM. “Yo estaba ahí y la echaron por infumable. Se la agarró con Ángel, conmigo, con todas las compañeras. A Andrea Taboada le hizo la vida de a cuadritos; y a Nequi Galotti con el marido, (al que le decía) dictador”, sostuvo.

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YANINA LATORRE REVELÓ QUIÉN SACÓ LA FOTO DE LA BOMBACHA USADA DE NANCY PAZOS EN LAM

Asimismo, Yanina contó que Nancy Pazos pretendía asumir el protagonismo absoluto cada vez que Ángel de Brito se ausentaba del programa. Según su relato, esa actitud generaba malestar entre sus compañeras, especialmente en Nequi Galotti, con quien compartía camarín en aquel momento. “La situación de camarines… ella está mintiendo, no era una toallita”, aseguró la conductora.

“Ella llegó con bombacha negra, y como el vestido era blanco, se tenía que poner una bombacha color natural para que no se le transparente. Se sacó la bombacha sucia, la dejó tirada en el piso, usadita. No sé, creería que las vestuaristas eran lacayos que se la iban a recoger”, relató Yanina al dar detalles de lo ocurrido.

Nequi Galotti (Foto: Movilpress).

Por último, Latorre contó cómo se difundió la imagen: “Yo estaba de vacaciones y en el chat de LAM, donde ella ya no estaba porque la habían echado porque vendía nuestro chat y lo había publicado en Twitter, (…) Nequi le saca una foto con esa cara de santa y la manda al chat. Nos cag… de la risa con la bombacha usada de Nancy, pero Nequi lo publica enojada por la situación”, recordó. También reveló que otra de las angelitas, cuya identidad no identificó, habría filtrado la fotografía a los portales y las revistas de aquella época.

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