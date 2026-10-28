Tras su incidente vial con una moto el último martes, Nancy Pazos volvió a ser noticia luego de que trascendiera que el vehículo a su nombre acumula más de 200 multas y una deuda que supera los $45 millones. En el programa Puro Show se debatió el historial de infracciones y el reciente accidente que protagonizó.

Según se detalló en el ciclo, la información surgió al consultar el dominio del auto de Pazos, donde figuran 195 infracciones por distintos motivos: exceso de velocidad, pasar semáforos en rojo y uso del celular al volante, entre otras faltas. El monto total adeudado asciende a $45 millones, una cifra que generó sorpresa y polémica en redes sociales.

La camioneta de Nancy Pazos con la que protagonizó un choque, que tendría más de 195 multas (Foto: captura de América).

Durante el debate en el programa, se remarcó que la cifra de 214 multas incluye faltas de todo tipo, desde exceso de velocidad hasta hablar por teléfono mientras manejaba. “En más de 200 multas tenés que tener de todo”, señalaron. Mientras tanto, la periodista continúa en contacto con el damnificado y asegura estar atenta a su evolución.

QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DEL MOTOCICLISTA Y LA REACCIÓN DE NANCY PAZOS

Testigos presenciales y vecinos que circulaban por la zona confirmaron que Nancy Pazos se mostró sumamente preocupada por el estado de salud del motociclista. Conforme informaron en el programa de América, apenas ocurrió el impacto, la periodista detuvo la marcha y acompañó al joven herido a un costado de la avenida, donde ambos esperaron la llegada del auxilio médico. “Estuve bien todo el tiempo, solo súper nerviosa porque la ambulancia tardó casi media hora. Fue un bajón”, expresó.

La ambulancia del SAME tardó cerca de media hora en arribar, lo que generó nerviosismo en Pazos, quien permaneció junto al accidentado. Finalmente, el motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano, donde le realizaron placas y se constató que presentaba politraumatismos, aunque no corría riesgo de vida. La esposa del joven llegó al lugar y acompañó el proceso médico.

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