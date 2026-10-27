Un episodio inesperado involucró a Nancy Pazos este martes al mediodía. Según informó Guido Záffora en El Diario de Mariana, la conductora tuvo un incidente de tránsito en la intersección de General Paz y Zapiola mientras se dirigía a su trabajo tras salir del gimnasio.

Según relató la propia Pazos en diálogo con el periodista, una moto impactó contra su auto y le arrancó el espejo lateral, lo que generó momentos de tensión en una de las avenidas más transitadas.

El hecho ocurrió cerca de las 12.40; tras el choque permaneció en el lugar junto a la motociclista y otros dos motoqueros, aguardando la llegada de la policía y del SAME.

Nanzy Pazos tuvo un incidente vial (Foto: captura de América).

“Me quedé cinco minutos después del accidente con una chica y dos motoqueros más. Cualquiera de ellos puede decir la verdad”, aseguró Nancy luego de que circularan rumores acerca de que habría estado acoholizada, remarcó que no sufrió lesiones y que solo se registraron daños materiales en su vehículo.

QUÉ SE SABE SOBRE EL ESTADO DEL MOTOCICLISTA Y LA REACCIÓN DE NANCY PAZOS

Testigos presenciales y vecinos que circulaban por la zona confirmaron que Nancy Pazos se mostró sumamente preocupada por el estado de salud del motociclista. Conforme informaron en el programa de América, apenas ocurrió el impacto, la periodista detuvo la marcha y acompañó al joven herido a un costado de la avenida, donde ambos esperaron la llegada del auxilio médico. “Estuve bien todo el tiempo, solo súper nerviosa porque la ambulancia tardó casi media hora. Fue un bajón”, expresó.

La ambulancia del SAME tardó cerca de media hora en arribar, lo que generó nerviosismo en Pazos, quien permaneció junto al accidentado.

Finalmente, el motociclista fue trasladado al Hospital Pirovano, donde le realizaron placas y se constató que presentaba politraumatismos, aunque no corría riesgo de vida. La esposa del joven llegó al lugar y acompañó el proceso médico.

LAS VERSIONES SOBRE LA ALCOHOLEMIA Y CÓMO FUE LA MANIOBRA DEL ACCIDENTE

En las primeras horas tras el incidente, circularon versiones que indicaban que Nancy Pazos habría estado alcoholizada al momento del choque. Sin embargo, la propia periodista desmintió esa información: “Alcohol cero, no estaba alcoholizada como se decía”, afirmó en diálogo con el panel de El Diario de Mariana.

“Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia”, dijo Pazos al portal Teleshow.

Sobre la mecánica del accidente, existen distintas interpretaciones. Según Pazos, la moto intentó sobrepasar su auto por la derecha, en un espacio muy reducido, y terminó impactando contra el espejo.

Otros relatos sugieren que ambos vehículos intentaron avanzar por la banquina, lo que derivó en el choque. Más allá de las versiones, la periodista remarcó que se mantuvo en el lugar y colaboró con la policía y el seguro, esperando la llegada del perito accidentológico como indica el procedimiento cuando hay heridos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.