La visita de Yanina Latorre a los estudios de A la Barbarosa marcó su reencuentro cara a cara con Nancy Pazos, con quien supo chocar a diario en LAM hasta hace unos ocho años.

“¿Por qué mirás el teléfono y no participás de la conversación?“, indagó punzante la conductora de SQP.

En ese momento, Nancy mandó al frente a Paulo Kablan: “Lo mismo le pasa a él”.

Sin embargo, Yanina defendió al periodista especializado en policiales: “Con él ya hablé”.

Yanina Latorre.

Entonces, Latorre se explayó ácida: “Con Nancy volvería a trabajar. Me parece una mina muy inteligente. Lástima que a veces le gana... No sé si es ego, soberbia o inseguridad”.

La factura de Yanina Latorre a Nancy Pazos

“No sé porque no querías venir si venía yo, que no iba a hacer nada malo. Ni íbamos a discutir de política porque venía a pasar un buen rato y divertirme”, enrostró Yanina.

Nancy Pazos.

A lo que Nancy se sinceró: “Porque ibas a estar con un largo rato. Yo vengo tres veces por semana y está bueno cuando estamos todos en el panel trabajando. (...) Yo discuto con la producción muchas veces qué es lo mejor para el programa y qué no”.

De esta manera, Nancy Pazos evitó caer en la trampa de Yanina Latorre de protagonizar una escandalosa discusión al aire, aunque la tensión era palpable.