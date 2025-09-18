Nancy Pazos suele ser noticia en los portales por sus incesantes choques con sus compañeras de panel en A la Barbarossa, por sus plantazos cuando conduce Roberto Funes Ugarte, o por sus peleas mediáticas con Beto Casella.

Pero en las últimas horas, Pazos volvió a ser noticia por una serie de consejos que la periodista, generalmente dedicada a la política desde hace tres décadas, decidió brindarles a los más jóvenes basada en sus experiencias personales.

Foto: Web

En una entrevista que le brindó a Rulo Schijman para Desencriptados, Nancy reveló el secreto de la buena relación que lleva desde hace 11 años con Ignacio Iparaguirre. “Él vive en Carmen de Areco, en el campo. Viene los viernes a mi casa y se va rigurosamente los lunes. De lunes a viernes tenemos una relación por WhatsApp”, contó.

“USALA QUE NO SE GASTA”: EL MENSAJE ÍNTIMO DE NANCY PAZOS A LOS MÁS JÓVENES

En una sorprendente faceta, Nancy aseguró que no le importa si su pareja “hace alguna” a sus espaldas en Areco, y que lleva adelante una “pareja abierta” de manera unilateral. Además, Pazos reveló que la relación con su ex, Diego Santilli, fue “de amantes” en un inicio.

“Con Santilli no me casé nunca. Me casé una sola vez, antes de él, y él estaba en el casamiento”, señaló, dejando sorprendido a Rulo. Pero además, Nancy se mostró como una mujer “muy sexual”, según sus palabras.

Nancy Pazos (Foto: Movilpress)

“Para mí la sexualidad es algo principal en mi vida. Si vos me preguntás cuándo me masturbé por primera vez, no me acuerdo. Tendría cuatro o cinco años”, dijo Nancy, que narró en detalle cómo funciona su juguete íntimo favorito. "Del succionador de clítoris no se vuelve. Yo no encontré ningún señor que hiciera eso. Por el ritmo, qué sé yo. Se cansan ustedes", aseguró.

Además, Nancy reveló que habla de sexualidad con sus tres hijos “a medida que se lo permiten” y aseguró que tiene dos enseñanzas para los más jóvenes. “A las mujeres les digo: ‘Usála que no se gasta y no tengás prurito’. Y a los varones lo que siempre les digo (…) es: ‘No penetres a una mujer antes de hacerla acabar’”, cerró la periodista, bien arriba.

