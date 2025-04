A pocas horas de que Javier Milei arremetiera contra Paulino Rodrigues y Diego Brancatelli desde Roma por decir que llegó tarde al funeral del papa Francisco, Nanzy Pazos explotó contra el Presidente de la Nación.

¿El contexto? En A la Barbarossa estaban dialogando con Paulino Rodrigues y debatiendo sobre las agresiones de Milei a la prensa. Pazos se enojó e insultó al primer mandatario de Argentina en vivo.

Lejos de dejar pasar por alto el exabrupto de su panelista, Georgina Barbarossa tomó la palabra y le pidió que se dirija con respeto.

POR QUÉ NANCY PAZOS INSULTÓ EN VIVO A JAVIER MILEI

Mariana Brey: - (Milei) dijo que habían mentido porque en el itinerario del Presidente no estaba ir el viernes al velatorio... Entiendo que el titular de que haya llegado tarde es mucho más vendedor.

Georgina Barbarossa: -El Papa tuvo una deferencia enorme con Milei. Él dijo barbaridades, una aberración de cosas en contra del Papa, y después lo fue a ver y el Papa lo recibió muy cálido las dos veces.

Brey: -Sí, totalmente.

Barbarossa: -Entonces, un hombre, que te guste o no era el Papa, que haya tenido esa deferencia, mínimamente llegá temprano al velorio, porque él tenía pautado salir antes y se entretuvo charlando con un economista.

Nancy Pazos: -El tema hoy son las agresiones de este presidente a la prensa. La falta de respeto es una cosa espantosa. Estamos una vez más, Paulino, tratando de justificar qué hiciste vos para que él saliera como loco a contestarte. ¡Es una locura! Estamos discutiendo a Paulino Rodrígues, si llegó tarde o no llegó tarde (Mieli), y no estamos discutiendo a este HDP que hace estas barbaridades.

Barbarossa: -No está bueno que vos hables así.

Analía Franchín: -Vos estás criticando lo que hace él.

Pazos: -Pero yo no soy presidenta.

Franchín: -Pero sos una comunicadora.

Barbarossa: -No está bueno que te comuniques así. Sos una mujer inteligente... A mí me duele que el Presidente conteste permanentemente con agresiones. Yo, así como te corrijo a vos de todo corazón y con amor, digo “¿por qué ese nivel de violencia señor Presidente?”. A mí me duele, es un muy mal ejemplo.

