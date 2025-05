Luego de la entrevista de Mariana Brey con Javier Milei, Nancy Pazos volvió a los medios tras la semana “de descanso” con la que la sancionó Telefe por ausentarse de A la Barbarossa, alegando que la nota no iba “con sus reglas periodísticas”, y ahora Tomás Dente la fulminó.

Mientras se multiplican las versiones sobre una posible desvinculación del canal, Tomás Dente recurrió al archivo y desenterró un video de LAM en el que Pazos comparaba a Andrea Taboada con Fiona, el recordado personaje de Shrek, y no se guardó nada.

Tomás Dente y nancy Pazos (Foto: captura Net TV y Instagram @nancypazos)

“Nada que ver, no sé de dónde sacan estas estupideces. Fiona es verde y tiene el pelo colorado, ¿qué tiene que ver con Andrea Taboada?”, expresó el conductor de Entrometidos. Además, recordó su paso por el ciclo de Florencia Peña, donde también compartió panel con Pazos: “No tenía ningún problema, hasta que me hinché las pelo…”, recordó.

TOMÁS DENTE HABLÓ SIN FILTROS DE NANCY PAZOS TRAS ESCUCHAR SUS BURLAS A ANDREA TABOADA

“La compara con Fiona, que es una mujer sexy, hermosa y un sol de gente”, agregó el conductor, y disparó sin filtros: “Nancy tenía bigotes. Ella que asocia personajes de ficción con desprecio, andaba con los bigotes al aire, pero se los maquillaba”.

“Todos tenemos nuestros defectos. ¿Desde qué lugar y con qué autoridad se hacen esas asociaciones?”, cuestionó Dente, al tiempo que destacó que “Taboada no hizo nada” para merecer tal comparación de su colega.

Tomás Dente y nancy Pazos (Foto: captura Net TV y Instagram @nancypazos)

“Pazos tenía bigotes y todos los dientes con brackets, es raro una mujer con bigotes, pero tenía brackets y cuál es el problema. Todos tenemos nuestros defectos”, agregó.

“¿Por qué no aprendemos a mirarnos nosotros mismos? Lo más extraño es que nadie la canceló”, cerró el conductor, mientras su panelista Sofía Godoy lamentó que “Lo peor de todo es que esto pasa entre mujeres”.

