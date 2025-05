Fernando Dente y su hermano Tomás son famosos en sus respectivas áreas, la actuación y el periodismo, pero sus desavenencias los llevaron a transitar por caminos diferentes hace años, y ahora el Chino Leunis se los confundió en Almorzando con Juana.

El ex conductor de El gran premio de la cocina y Poco Correctos hablaba sobre su nuevo emprendimiento en el streaming Luzu TV, cuando puso al actor y director teatral como ejemplo de la transición que este hizo entre Noche al Dente y su programa de Olga.

“Lo sabe perfectamente Tomi”, dijo, refiriéndose a Fernando, que estaba al lado suyo en la mesa de Juana Viale. “Tomi es mi hermano, pero es parecido”, dijo con ironía, pero también con sinceridad, el actor.

La reacción de Fer Dente no se hizo esperar y de esa manera optó por tomárselo con humor y hacer referencia a un recordado episodio que pasó en esa mesa Mirtha Legrand con Silvana Suárez hace casi 20 años.

“La verdad, yo me voy a parar y me voy a ir, Mirtha”, le dijo Fernando a Juana, y completó su pantomima con otra frase que le dijo La Chiqui a la modelo en aquella oportunidad: “Yo no te necesito, Silvana Suárez”, y completó con un “¡Y me llevo el postre!”.

Si bien fue Tomás el que presentó a su hermano como artista en los medios, la relación entre ambos se resquebrajó totalmente cuando el Fernando reveló en PH Podemos Hablar que si bien lleva el apellido familiar, no es hizo del mismo hombre que su hermano sino de un párroco que su madre frecuentaba.

Fer y Tomás Dente (Fotos: capturas América y Net TV)

