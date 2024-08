Desde hace años la relación entre Tomás Dente y su hermano Fernando se resquebrajó, y según lo que dijo el conductor este jueves, la situación podría no tener vuelta atrás. En El impertinente (Net), le periodista explicó al detalle todo lo ocurrido para llegar a esta instancia.

En un inicio, Tomás dijo conocer “de muy buena fuente” que cuando se levantó La tarde del 9, un ofrecimiento de América se le cayó a raíz tras el pedido de Fernando a “una autoridad muy importante” para no compartir pantalla con él.

La esposa de Rodolfo Barili se metió en la guerra entre Fernando y Tomás Dente: Se autoperciba una estrella

“A mí me dolió mucho, pero no me sorprendió porque básicamente me conecté con la esencia de quién es mi hermano”, dijo, antes de aclarar que su enfrentamiento no tiene nada que ver con una envidia profesional, sino con una frustrada visita a su madre en plena agonía.

Leé más:

Tomás Dente destrozó a su hermano Fernando: sus fuertes palabras al aire

TOMÁS DENTE EXPLICÓ POR QUÉ ES POCO PROBABLE QUE VUELVA A TOMAR CONTACTO CON SU HERMANO FERNANDO

“Acá no hay envidia ni resentimiento. Yo deseo que a él le vaya mejor que a mí siempre. Desde que ingresé a este medio no dejé de hablar de él y cuando él se ganó ese lugar yo estuve ahí acompañándolo”, dijo, antes de recordar cómo la relación se transformó en un “témpano”.

“Yo no tejo vínculos por conveniencia, (…) para tratar de sacar un rédito. Yo quiero a una persona por su esencia”, dijo Tomás, para diferenciarse de Fernando. “Yo entiendo que mi hermano es distinto. Yo hago mi camino remándola. Él hace su camino remándola y contactándose con gente importante que le da una mano y lo ayuda”, explicó.

Tomás Dente y su tenso vínculo con su hermano Fernando: Nunca hubo mucha compatibilidad, somos muy opuestos

“Yo no comulgo con esta forma de ser. Pero sí creo que la gratitud es muy importante. Y cuando mi mamá desfallecía, yo le tenía que rogar a mi hermanito que fuera a verla, porque le quedaban pocos días. Él no venía, ponía como excusa que estaba ensayando”, recordó con amargura.

Leé más:

Fernando Dente respondió si le dolió que su hermano Tomás diga en TV que no lo quiere

POR QUÉ SE RESQUEBRAJÓ PARA SIEMPRE LA RELACIÓN DE TOMÁS DENTE Y SU HERMANO FERNANDO

“Él priorizó su trabajo por sobre la salud de mi mamá y hoy por hoy se ufana y se la tatúa”, dijo. “Mi mamá se murió muy entristecida por la poca presencia que tuvo mi hermano durante sus últimos meses de vida”, agregó.

“Se murió en mis brazos mirándome a mí y con muchas dudas respecto de la esencia de Fernando”, reveló, antes de recordar qué “la profanación del nombre de la mujer” por parte del artista los terminó de separar.

“Ella nos contó (…) que había tenido un affaire con el sacerdote que me daba clases cuando yo era chico y que fruto de ese amor había nacido Fernando, lo contó como un secreto muy grande”, dijo, y agregó: “Es tan mercenario mi hermano que utilizó ese recurso sagrado para promocionar su carrera y ser tapa de revista”, cerró, reprochándole que nunca lo consultó con su familia antes de hacerlo.

Leé más:

Tomás Dente reveló qué siente por su hermano Fernando y sorprendió a todos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.