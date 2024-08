Por muchos años, Tomás Dente fue diplomático para explicar su distanciamiento con su hermano Fernando, hasta que se hartó y decidió hacer catarsis en público con la misma virulencia con que enfrentó a Ximena Capristo.

“No tengo odio por mi hermano, pero no siento amor por mi hermano. Y hay muchas cosas que yo no cuento. Si vos indagás un poquito y hurgás en la familia, el resto de los hermanos, sobrinos, tíos, seguramente a muchos se les aclare el panorama”, detonó la bomba.

De hecho, en la nota con Socios del Espectáculo: “No tengo vínculo hace muchos, muchos años. No lo quiero, pero no lo odio. No tengo vínculo alguno con Fer”.

(Foto: Instagram / tomroxdente, ferdente)

“Es muy difícil amar o querer a una persona con quien no tenés vínculo”, agregó tras afirmar que siente “nada por él”, continuó el conductor de El Impertinente (NET TV).

Entonces, chicaneó a su hermano menor por sus sistemáticas evasivas a las consultas de la prensa: “Por momentos es un poquito divo él. Yo tengo un montón de periodistas amigos que me dicen que, che, ‘le escribí a tu hermano y no me contesta’. Para mí las estrellas están en el cielo”.

TOMÁS DENTE FULMINÓ A SU HERMANO FERNANDO DENTE

Por otra parte, fue tajante sobre la negativa de Fernando a entrevistarlo, pero sin mencionarlo específicamente.

“Es un cagón, es un mentiroso. Porque mis hermanos no tienen un trabajo público. Se refería a mí. Le preguntaron puntualmente por mí. Las personas nos tenemos que hacer cargo de las cosas que decimos”, arremetió.

“Lo respeto, es respetable, a mí me mortificó. Yo tampoco iría a su programa hoy por hoy. Pero bueno, se tiene que hacer cargo de las cosas que dice”, cerró Tomás contra Fernando Dente.