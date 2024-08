A casi dos semanas de que Tomás Dente reflotara la interna con su hermano en televisión, al decir “no tengo vínculo y no lo quiero”, Fernando Dente reveló cómo lo impactó la fuerte declaración.

“No voy a pelear con mi hermano. Siempre le voy a desear lo mejor. Esa es mi postura”, dijo el actor y conductor en nota con Socios del Espectáculo.

Plantado, Fer continuó: “Lo que dijo no lo tomé como una provocación. Es lo que él siente y lo expresó. Está todo bien, de verdad... Simplemente somos dos hermanos que no tienen un vínculo cotidiano”.

“No es lo más común ni lo más masivo que dos hermanos elijan no vincularse, pero es un vínculo más. Como las parejas cuando se separan”, agregó Dente.

¿LE DOLIÓ A FER DENTE QUE TOMÁS DIGA EN TV QUE NO LO QUIERE?

Antes de cerrar la nota, el notero de Socios del Espectáculo le trasladó a Fernando el textual de Tomás en El impertinente y obtuvo una categórica respuesta.

“¿Te dolió escuchar que Tomás diga ‘no lo odio, pero no lo quiero’?”, le consultó sin filtros el cronista de eltrece al artista.

Con contundencia, Fernando Dente contestó: “No, no. No me dolió porque entiendo que es así”.

“Es una frase que resuena, pero si te tengo que ser sincero, doler no me dolió. De hecho, poder decir eso quiere decir que está bastante resuelto para él y para mí”, finalizó Fer, dando por zanjado el tema.

