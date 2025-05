Tomás Dente no dejó pasar por alto la equivocación que tuvo el Chino Leunis en el programa que conduce Juana Viale en eltrece y la ultilizó para arremeter duro contra su hermano Fernando, con quien no tiene vínculo desde hace años.

“Sentime, Fernando Dente. No gesto vínculos por interés. no le chupo el culo a los directivos de los canales. No me meto con el trabajo de los demás”, escribió en X el periodista y conductor, haciéndose eco de la metida de pata de Leunis, pero castigando duro a Fernando.

Y recalcó utilizando letra mayúscula: “No me meto con el trabajo de los demás, no me meto con el trabajo de los demás”.

Foto: captura de pantalla de X.

LA METIDA DE PATA DEL CHINO LEUNIS CON FERNANDO DENTE

En la mesa de Juana Viale, Chino Leunis hablaba sobre su nuevo emprendimiento en el streaming Luzu TV, puso en escena a Fernando Dente para dar un ejemplo ¡y se equivocó su nombre por el de su hermano!

“Lo sabe perfectamente Tomi”, dijo el conductor. Y Dente le contestó: “Tomi es mi hermano, pero es parecido”.

