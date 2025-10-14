Yanina Latorre se sinceró en una charla íntima con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa y sorprendió con una declaración tan personal como contundente: la conductora de SQP habló de su miedo más profundo, y explicó el motivo con total honestidad.

Durante la entrevista, Georgina le preguntó si había sentido temor durante la pandemia, y Yanina fue tajante:

“No me agarró la paranoia de ‘me voy a morir de COVID’. A mí no me agarró paranoia nunca. Es más, nunca tuve COVID. Tuvieron Diego, que estuvo internado y grave, y Lola, y yo no tuve”, dijo Yanina.

Fiel a su estilo, la también panelista de LAM aseguró que no se cuidó rigurosamente: “No, nunca tuve miedo. No usaba mucho el barbijo, soy medio rebeldita de esas cosas. Odio los barbijos”.

Sin embargo, cuando la conversación derivó hacia temas más existenciales, Yanina dejó ver su costado más vulnerable.

Yanina Latorre habló de su miedo a la muerte (Foto: captura de A la Barbarossa, Telefe)

Yanina Latorre reveló su mayor miedo:

“¿Tenés miedo a la enfermedad o a la muerte?”, le preguntó Georgina.

“A la muerte, sí, mucho. Pánico, terror. No me gusta pensar, es una de las pocas cosas que me angustia. Pensar que somos finitos, que dejamos de existir… Eso me cuesta”, reveló Latorre.

Yanina también explicó qué es lo que más la angustia de la idea de morir: “No creo que haya otra vida después de la muerte. Creo que se termina todo”.

A pesar de su visión racional, Yanina contó que tiene fe y mantiene su costumbre de rezar: “Soy de colegio de monjas, tengo fe, creo en Dios”.

