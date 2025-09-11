El hecho de no haber sido nominada como Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2025 no fue lo único que fastidió a Georgina Barbarossa esta semana.

El jueves 11 de septiembre, la anfitriona de A la Barbarossa condujo el programa con un fuerte dolor de muela que, por momentos, hasta le dificultó hablar.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

“Hay preocupación por el actor libertario en Tucumán. Va Karina Milei y van a reforzar la seguridad y van a, van a...”, alcanzó a decir Georgina, visiblemente desconcentrada por la molestia.

Acto seguido, la conductora reveló el motivo de su malestar en vivo: “¡Hoy tengo un día! Me duele la muela. Me la van a sacar mañana a la tarde”.

Georgina Barbarossa, indignada por no estar nominada a los Martín Fierro 2025

El 10 de septiembre, Georgina Barbarossa expresó su enojo tras no ser incluida en la terna de Mejor Conductora en los Martín Fierro 2025.

“Es insólito e injusto que no me hayan nominado. Estoy re caliente”, lanzó en A la Barbarossa. Y agregó: “No es por mí, es por todo el equipo que labura un montón”.

Además, la artista fue tajante: “El programa está nominado y yo no. ¿Qué pasa? ¿Me están castigando? ¡No lo entiendo!”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.