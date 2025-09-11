El hecho de no haber sido nominada como Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro 2025 no fue lo único que fastidió a Georgina Barbarossa esta semana.
El jueves 11 de septiembre, la anfitriona de A la Barbarossa condujo el programa con un fuerte dolor de muela que, por momentos, hasta le dificultó hablar.
Más sobre este tema
“Hay preocupación por el actor libertario en Tucumán. Va Karina Milei y van a reforzar la seguridad y van a, van a...”, alcanzó a decir Georgina, visiblemente desconcentrada por la molestia.
Acto seguido, la conductora reveló el motivo de su malestar en vivo: “¡Hoy tengo un día! Me duele la muela. Me la van a sacar mañana a la tarde”.
Más sobre este tema
Georgina Barbarossa, indignada por no estar nominada a los Martín Fierro 2025
El 10 de septiembre, Georgina Barbarossa expresó su enojo tras no ser incluida en la terna de Mejor Conductora en los Martín Fierro 2025.
“Es insólito e injusto que no me hayan nominado. Estoy re caliente”, lanzó en A la Barbarossa. Y agregó: “No es por mí, es por todo el equipo que labura un montón”.
Además, la artista fue tajante: “El programa está nominado y yo no. ¿Qué pasa? ¿Me están castigando? ¡No lo entiendo!”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.