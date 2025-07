Georgina Barbarossa estalló en vivo contra el fisicoculturista mendocino Aldo Parodi por sugerir que Alejandra “Locomotora” Oliveras consumía sustancias ilícitas, a menos de 48 horas de su muerte tras el ACV que sufrió el 14 de julio.

La Justicia de Santa Fe suspendió la cremación del cuerpo de la exboxeadora luego de que Parodi vinculara la muerte de Oliveras con un posible uso indebido de esteroides.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

GEORGINA BARBAROSSA DEFENDIÓ A LOCOMOTORA OLIVERAS Y CRUZÓ A ALDO PARODI

Georgina Barbarossa: -Hola, Parodi, buenos días.

Aldo Parodi: -Buenos días, ¿cómo le va?

Georgina Barbarossa: -A mí me va mal porque siento que usted se está colgando de una persona súper famosa, muy querida y metiéndose en la privacidad, de una manera espantosa, en un momento tan doloroso, presentando de oficio una denuncia para poner en duda de qué se murió o qué le causó el ACV.

Me parece una cosa horrible. Se está colgando del caso de ella para tener notoriedad. Ya tenemos sus antecedentes, que se colgó de Maradona, etcétera, etcétera. Si usted tenía la duda de que ella estaba consumiendo anabólicos ¿por qué no le hizo la denuncia cuando ella estaba vivita y coleando?

Aldo Parodi: -Primero, yo no me cuelgo de nadie. Segundo, hace 30 años que investigo esto. Cuando muchos aplaudían a Maradona yo lo denunciaba para salvarle la vida. Investigá un poquito más de mí para saber que no me cuelgo de nadie. No me hace falta.

Georgina Barbarossa: -¿Y por qué no le salvaste la vida antes? ¿Por qué no hablaste con la Locomotora? Por qué no le dijiste: “Gorda, pará si estás consumiendo anabólicos”.

Aldo Parodi: -El tema no es personal, mi lucha es contra la muerte, contra la droga. No es en contra de nadie en particular...

Foto: captura de pantalla de eltrece, Arriba Argentinos.

Georgina Barbarossa: -¿Y por qué no le hizo la denuncia antes?

Aldo Parodi: -La denuncia es del año 2012, en Santa Fe. Interiorizate.

Georgina Barbarossa: -¿Por qué la Justicia no lo determinó cuando estaba viva y lo determina ahora?

Aldo Parodi: -Tenés que preguntarle al fiscal y no enojarte conmigo.

Georgina Barbarossa: -Me enojo porque es una persona muy querida... No te metas con una persona que ya no puede defenderse.

Aldo Parodi: -Si yo no me meto con la persona.

Georgina Barbarossa: -¿Cómo que no te metés con la persona? Estás impidiendo la cremación... ¿Tu denuncia es contra la Locomotora?

Aldo Parodi: -No, es en contra de la mafia.

Georgina Barbarossa: -Entonces no te agarres de esa denuncia que no era contra la Locomotora porque irrumpen en el velorio y paran una cremación.