El domingo pasado, Infama puso al aire imágenes de Georgina Barbarossa junto a su profesor de gimnasia paseando por Palermo y el rumor de romance no tardó en impactar en A la Barbarossa.

Ni bien comenzó el programa, Pía Shaw interrogó a la conductora y la primera reacción de Georgina fue evasiva. Barbarossa no quiso dar detalles de su presente amoroso.

GEORGINA BARBAROSSA, ¿IN FRAGANTI CON UN NUEVO AMOR?

Pía Shaw: -Ayer estaba mirando Infama y usted fue protagonista.

Georgina Barbarossa: -No puedo hablar de ese tema.

Pía: -Pero los chicos…

Georgina: -Usted me está metiendo en un brete.

Pía: -Pero yo le tengo que preguntar porque la encontraron caminando con el profesor de gimnasia por Palermo.

Georgia: -¿Pero ustedes están a favor mío o en contra?

Pía: -Pero si es tu amor, contamos.

Analía Franchín: -Yo quiero saber si tuvo quilombos con el surfer.

Georgina: -No, con el surfer la corté.

Analía: -¿Qué?

Georgina: -Me cansé. Me llama cuando se le da la gana... Yo tengo una agenda muy apretada. Así, no puedo.

