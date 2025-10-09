Yanina Latorre volvió a dejar a todos boquiabiertos con sus confesiones.

Invitada a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, la panelista se animó a hablar de todo: desde las peleas diarias con Diego, hasta cómo maneja la plata en su casa y por qué, según ella, su marido sería el que más perdería si se separaran.

Sin vueltas, Yanina contó que la convivencia con Diego está lejos de ser perfecta. “A él le molesta que yo hable, que critique, lo bloqueo del WhatsApp todos los días. No quisieras escuchar los insultos que le propino, desde enano, calesitero, lo mínimo que le digo”, lanzó, entre risas.

La panelista contó que su marido asegura que tiene “arte para insultar”: “Porque te busco donde te duele”.

Después de 31 años juntos, contó que la clave fue reinventarse: “Nos hemos reinventado, es lo mejor que tenemos, por eso duramos 31 años. No existe la pareja perfecta, lo digo seriamente. No creo ya en la utopía del amor”.

Yanina Latorre en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

En medio de la charla, Yanina fue contundente sobre el futuro de la pareja: “Si nos separamos, él pierde más. Yo manejo todo, sé todo, controlo todo. Él no sabe ni dónde están las cosas. Yo hago la economía, la contabilidad, todo”.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE LAS PAREJA ABIERTAS

En el ida y vuelta con Mario Pergolini, Yanina Latorre fue tajante al hablar de las parejas abiertas: “No las entiendo, puedo entender que quieras coger con otro y de repente te lo perdono sin preguntarte. Pero esa cosa de contarte, o estar sabiendo que tu novio o tu marido esta noche…" .

Yanina Latorre en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“Yo prefiero buscarme un amante que nadie se entere y abro sola la pareja”, lanzó sin filtros y sobre la cotidianeidad con su pareja, dijo: “Lo puteo a Diego porque se compró pastillas en el kiosco, le digo, ‘¿para qué gastas en el kiosco?’ y él me dice ‘¿Y vos para que compras en Chanel?’, pero me parece que es mejor gastar en una cartera que en unas pastillas”.

