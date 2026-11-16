Wanda Nara volvió a disparar munición pesada contra Mauro Icardi. En medio de la interminable guerra judicial y mediática que mantienen desde su separación, la conductora compartió una serie de explosivos posteos en sus redes sociales en los que denunció la existencia de cuentas bots pagas por su exmarido para ejercer violencia digital en su contra.

Sin mencionar directamente el nombre del futbolista en sus publicaciones, Wanda fue contundente al señalarlo como responsable de una supuesta operación en las redes sociales. Además, aseguró que las cuentas involucradas ya fueron denunciadas y que las pruebas se estarían incorporando a una causa penal: “Cuando me lo permitan, informo acá las cuentas investigadas por violencia digital. Qué risa que todas estén conectadas y pertenezcan a una organización PAGA. Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ‘ayudando’”, escribió la conductora en uno de sus mensajes.

Pero eso no fue todo. En otro posteo, Wanda fue todavía más directa y apuntó contra su expareja por el presunto financiamiento de perfiles falsos destinados a atacarla: “Las cuentas BOTS pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, aseguró.

Foto: Captura de X (@wanditanara)

Lejos de quedarse únicamente en la denuncia, Wanda aprovechó sus publicaciones para lanzar una filosa chicana económica contra el padre de sus hijas: “Es más digno pagar la cuota de 6 meses de alimentos que adeudás y no gastar en bots que hace dos años quieren instalar pavadas y no llegan a nada”, disparó, en una clara referencia al conflicto por la cuota alimentaria que también forma parte de las disputas entre ambos.

Y redobló la apuesta con otra advertencia: “Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses”, cerró, tajante.

Wanda Nara: “Inventen lo que quieran, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también. Gasta donde tenés que gastar la plata, bobo, que te corren los intereses”.

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MORIA CASÁN SE METIÓ EN LA GUERRA DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ Y LANZÓ UNA FILOSA REFLEXIÓN: “HAY UNA GRAN...”

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez volvió a estallar en las redes sociales y, esta vez, quien se metió de lleno en la polémica fue Moria Casán. Fiel a su estilo provocador y sin pelos en la lengua, la conductora de La Mañana con Moria analizó en vivo el tremendo intercambio de indirectas y acusaciones entre las dos mujeres, y lanzó una serie de reflexiones que no pasaron inadvertidas.

El escándalo se desató el sábado, cuando Wanda y la China volvieron a cruzarse públicamente con posteos cargadao de ironías, cuestionamientos y mensajes con destinatarios bastante evidentes. En medio de una disputa que lleva años y que tiene como telón de fondo la historia de amor entre Mauro Icardi y la actriz, las protagonistas volvieron a convertir sus diferencias en un espectáculo para millones de seguidores.

Uno de los puntos que más llamó la atención de Moria fue una de las frases que circularon en el intercambio, en la que se hacía referencia a la sumisión: “Había que superar al Papa. Había que superar al Papa toda la semana pasada. Estuvo el Papa y esta mujer dijo: ‘Acá tenemos que superar al Papa’”, disparó, con su característico humor ácido.

Foto: Captura (eltrece)

Sin embargo, Moria también dejó una reflexión más profunda sobre el enfrentamiento y la manera en que las mujeres quedan expuestas en este tipo de disputas mediáticas: “Acá se cosifican todos, terminan siendo cosificados”, sostuvo. Y cerró, picante: “Son como objetos. Hay una gran devaluación”.