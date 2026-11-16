Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales este domingo con una imagen muy subida de tono junto a su novio, Martín Migueles tras er que Icardi había hecho lo mismo con la China Suárez.

La conductora de MasterChef Celebrity compartió una postal desde la pileta en la que se mostró tomando sol con una bikini ultracavada, mientras su pareja utilizaba su cola como almohada. La publicación llegó en medio de la guerra digital que mantiene con su ex, Mauro Icardi tras el escándalo de los videos de la Casa de los Sueños.

La mediática eligió sus historias de Instagram para mostrar el momento de intimidad con Migueles. En la fotografía, Wanda aparece recostada boca abajo, disfrutando del sol, mientras el empresario se acomoda detrás de ella. Sin agregar palabras, acompañó la imagen con una serie de emojis de barcos, palmeras, mariposas, corazones, peces y trajes de baño.

Wanda Nara y Martín Migueles (Fotos: Instagram @wanda_nara)

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La postal no pasó inadvertida por el contexto en el que fue publicada. Horas antes, Wanda había compartido otra fotografía tomando sol junto a su hermana, Zaira Nara. Poco después, Icardi publicó un carrusel de imágenes desde la pileta de la Casa de los Sueños, donde se mostró junto a la China Suárez, quien también apareció en bikini y posó sobre un inflable.

El futbolista acompañó su publicación con la frase “Sunday mood, do not disturb” (Estado de ánimo de domingo, no molestar). Las imágenes de ambas parejas despertaron todo tipo de comentarios entre los seguidores, que volvieron a interpretar los posteos como un nuevo capítulo de la disputa que mantienen sus protagonistas.

Wanda Nara y su hermana Zaira (Fotos: Instagram @wanda_nara)

Mauro Icardi (Fotos: Instagram @mauroicardi)

China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi)

En ese marco, Wanda decidió subir la apuesta con su foto junto a Martín Migueles. Las dos parejas viene de protagoniar una semana llena de cruces, e incluso la difusión de dos videos discutiendo con los habitantes de la Casa de los Sueños que se difundieron en los medios de comunicación.

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