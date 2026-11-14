Un nuevo cortocircuito entre Sebastián Graviotto y Juana Repetto quedó expuesto en las redes sociales. Esta vez, el conflicto surgió después de que el instructor de snowboard descubriera que la actriz había revelado públicamente que él había viajado a Brasil, una información que, según manifestó, prefería mantener en privado.

Todo comenzó cuando Graviotto recibió comentarios de sus seguidores sobre su estadía en el país vecino. Sorprendido por el conocimiento que tenían sobre sus movimientos, decidió consultar directamente a su comunidad de Instagram: “¿Cómo sabe la gente que me fui a Brasil?”.

La respuesta no tardó en llegar. Varios usuarios le explicaron que había sido Juana Repetto, madre de sus dos hijos, quien había mencionado el viaje al responder preguntas en sus redes sociales. Lejos de dejar pasar la situación, Sebastián grabó un video para expresar su desconcierto y cuestionar la actitud de su expareja.

Crédito: Instagram

EL FUERTE DESCARGO DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO CONTRA JUANA REPETTO

Visiblemente molesto, Graviotto puso en duda las razones por las que Repetto había decidido compartir información sobre su vida personal. “No le encuentro sentido a que responda dónde estoy yo, ¿qué sentido tiene que ella a sus seguidores les diga dónde estoy?”, lanzó.

Además, hizo referencia a los años que compartieron como pareja y aseguró que la actriz tiene la posibilidad de seleccionar qué consultas responder entre los numerosos mensajes que recibe diariamente.

“Estuve con ella mucho tiempo y le hacen millones de preguntas. Las que elige, las elige con un sentido”, sostuvo, dejando entrever que, a su entender, la publicación no había sido casual.

Crédito: Instagram

Para cerrar su descargo, el instructor volvió a insistir sobre el motivo detrás de la revelación y lanzó una pregunta que dejó en evidencia su malestar: “¿Con qué fin? Me parece super raro”.