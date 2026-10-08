El inclaudicable reclamo de Juana Repetto de que tiene que afrontar la crianza de sus tres hijos casi en soledad, por la paternidad a la distancia de Sebastián Graviotto hartó al sobrino de Silvia Süller.

“Se agarra de los cuatro meses que sabe desde siempre que no estoy”, explotó el instructor de Snowboard, papá biológico de Belisario (5) y Timoteo (8 meses), y del corazón de Toribio (10).

Entonces justificó en una entrevista con Puro Show: “Es mi mayor ingreso del año, con lo que mantengo a mis hijos. Siempre le dije que iba a ser así. Yo antes me iba seis meses. Pero bueno... ¿Qué puedo analizar? Estar con alguien cuando es tan claro con algo y esperar después que cambie...“.

“Siempre le dije que iba a ser así. Yo antes me iba seis meses. Pero bueno... ¿Qué puedo analizar? Estar con alguien cuando es tan claro con algo y esperar después que cambie...”. Sebastián Graviotto sobre Juana Repetto.

“No creo que ella piense mal de mí como padre. Sí es verdad que debe ser difícil estar sola con los tres cuando no estoy”, reconoció el también papá de Sol (10) fruto de una relación previa.

La relación de Graviotto con Repetto

Más tarde aclaró: “Yo la adoro a Juana y la quiero un montón. Y ella lo sabe. Cuando voy a la casa y nos cagamos de risa. (...) Tengo una relación con Juana que es distinta a la que ella muestra en redes. Tenemos mejores y peores momentos, pero hacemos un equipo espectacular”.

Sebastián Graviotto se defendió de las críticas de Juana Repetto, la mamá de sus hijos menores.

“Capaz es algo que le salió del momento”, aludió a la crítica de que la carga de la madre en la crianza de los hijos en todos los casos es superior a la del padre.

“No es fácil ser papá. Hacemos lo que podemos y con amor”, concluyó Sebastián Graviotto sobre Juana Repetto.