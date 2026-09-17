El estilo de vida de Sebastián Graviotto ha generado controversia en más de una ocasión, especialmente después del nacimiento de su hijo Timoteo. En las últimas horas, el ex de Juana Repetto hizo una publicación en sus redes y, una vez más, recibió varios comentarios negativos.

A través de su perfil de Instagram, Sebastián compartió un video donde se lo escuchaba compartiendo una reflexión a cámara mientras esquiaba en la montaña. Luego, acompañó la publicación con una extensa reflexión sobre su vida.

Sebastián Graviotto mostró su estilo de vida despreocupado (Video: Instagram @sebastiangraviotto)

LA REFLEXIÓN DE SEBASTIÁN GRAVIOTTO EN REDES

“De chiquito, en el colegio, me enseñaron que había un camino correcto: estudiar, cumplir, hacer las cosas bien, seguir las reglas. También crecí escuchando que algún día tenía que trabajar con mi viejo en la empresa de mi familia. Era el camino lógico. El que ya estaba armado”, empezó escribiendo Sebastián Graviotto.

Luego, sumó: “Pero siempre sentí que los legados, cuando se convierten en mandatos, también pueden limitar. Y me llevó años entender algo: honrar de dónde venís no significa repetir la vida de quienes vinieron antes que vos”.

Por último, el ex de Juana Repetto mencionó: “A veces es todo lo contrario. Es animarte a construir la tuya. Seguir lo que te mueve, aunque no sea lógico para los demás. Aunque te equivoques. Aunque muchas veces no te entiendan”.

(Foto: Instagram @sebastiangraviotto)

LAS CRÍTICAS A SEBASTIÁN GRAVIOTTO EN REDES

A raíz de la publicación de Sebastián Graviotto, aparecieron varios comentarios de sus seguidores que salieron a criticar su estilo de vida. “Si te entienden tus hijos te alcanza... el tema es si el día de mañana te van a entender o no”, comentó uno.

Otro escribió: “Crecer también significa renunciar a algunas cosas para asumir responsablemente la decisiones que uno toma... ser padre presente, por ejemplo”.

Un tercero fue más contundente al decir: “Mientras tus caprichos te alcancen para garantizarle una vida digna a tus hijos a nadie debería importarle...ahora sí tuviste la posibilidad de tener una vida económicamente estable no solo para vos sino para tus hijos y andas por la vida ‘disfrutando’ de ‘tus elecciones’ mientras las madres de tus hijos le garantizan una vida digna a los niños es entonces donde ese discurso se cae y pasas a ser un irresponsable”.