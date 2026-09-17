El mundo del vino puede parecer complejo para quienes recién empiezan a descubrirlo. Variedades, aromas, sabores y etiquetas pueden convertirse en un verdadero desafío a la hora de elegir una botella.

Para acercar ese universo de una manera simple y entretenida, Agustina de Alba presenta una nueva edición de “Hola Vino”, su experiencia dedicada a quienes quieren aprender sobre vinos sin necesidad de tener conocimientos previos.

La propuesta tendrá lugar en Paseo La Plaza, ubicado en plena Avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires. La función prevista para el 28 de agosto ya se encuentra agotada y, debido a la demanda, se anunció una nueva función para el 18 de septiembre.

Foto: prensa

Hola Vino: una experiencia para descubrir el mundo del vino

“Hola Vino” nació como un ciclo pensado para acercar el mundo del vino a un público amplio, con un lenguaje accesible y sin tecnicismos.

Durante el encuentro, Agustina de Alba propone recorrer diferentes aspectos de la cultura vitivinícola argentina y brindar herramientas para aprender a disfrutar una copa de vino desde otra perspectiva.

La experiencia está pensada tanto para quienes recién comienzan a interesarse por el vino como para aquellos que quieren incorporar nuevos conocimientos de una manera distendida.

¿Qué mirar al elegir una botella? ¿Qué aromas buscar? ¿Qué significa lo que sentimos en boca? ¿Cómo elegir un vino de acuerdo con cada ocasión? Son algunas de las preguntas que forman parte de este recorrido.

Habrá una cata guiada de tres vinos argentinos

Uno de los momentos centrales de “Hola Vino” será una cata guiada de tres vinos argentinos especialmente seleccionados para la ocasión.

La propuesta invita a los asistentes a probar diferentes etiquetas mientras incorporan herramientas para reconocer características, aromas y sabores.

La idea es que el público pueda participar, preguntar y descubrir el vino desde un lugar más cercano, sin la solemnidad que muchas veces rodea a este universo.

De esta manera, el encuentro combina información, historias y degustación en una experiencia pensada para disfrutar y aprender al mismo tiempo.

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Quién es Agustina de Alba

Agustina de Alba se convirtió a los 20 años en la sommelier más joven en ganar el concurso Mejor Sommelier de la Argentina, reconocimiento que obtuvo en dos oportunidades, a los 20 y a los 24 años.

A partir de entonces, desarrolló una trayectoria vinculada a la comunicación y divulgación del vino, con una mirada orientada a acercar esta bebida al público general.

Su estilo combina conocimientos profesionales con humor y un lenguaje accesible, con el objetivo de que más personas puedan animarse a conocer el vino argentino.

En 2023, además, fue reconocida por la International Wine and Spirit Competition (IWSC) de Londres como una de las cinco comunicadoras de vino más influyentes del mundo.

Hola Vino, el libro de Agustina de Alba

El proyecto también llegó al formato editorial. En 2019, Agustina de Alba publicó “Hola Vino”, un libro en el que reúne parte de su experiencia y su particular manera de comunicar el universo vitivinícola.

El libro ya transita su quinta edición y se convirtió en otra de las herramientas con las que la sommelier busca acercar el mundo del vino a quienes no necesariamente cuentan con conocimientos especializados.

Cuándo es Hola Vino en Paseo La Plaza

La nueva función de “Hola Vino” con Agustina de Alba será el 18 de septiembre, en Paseo La Plaza, ubicado en Avenida Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires.

La función del 28 de agosto se encuentra agotada y las entradas para la nueva fecha ya están disponibles a través de Plateanet.

La propuesta invita a pasar una noche diferente, aprender sobre vinos argentinos y participar de una degustación guiada, sin necesidad de ser un experto y con el disfrute como punto de partida.