La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó una nueva protagonista y, esta vez, llegó desde el entorno más cercano de Mauro Icardi. En medio del explosivo cruce que ambas protagonizaron este sábado en las redes sociales, Ivana Icardi decidió romper el silencio y respaldar públicamente a una de ellas con un mensaje tan breve como contundente.

No es ningún secreto que la hermana del futbolista mantiene una relación distante con Wanda. De hecho, Ivana celebró en su momento el divorcio de su hermano y la conductora, y nunca ocultó la buena onda que tiene con la China Suárez.

Esta vez, la mediática no necesitó escribir demasiado para dejar en claro su postura. Primero, compartió en sus historias de Instagram una publicación de su cuñada en la que la actriz apuntaba con durísimos calificativos contra Wanda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ivannaicardi)

Pero eso no fue todo. Después, Ivana también replicó el descargo de la exactriz de Casi Ángeles, en el que lanzó una picante reflexión sobre el dinero y la vida, con una frase que no pasó inadvertida. Junto a esa publicación, la hermana de Mauro agregó su propia sentencia, sin vueltas y con un claro guiño a Eugenia: “Dicho esto, pues ya estaría. No añadiría nada más”.

¡Clarito!

Foto: Captura de Instagram Stories (@ivannaicardi)

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EL PALITO DE TAMARA BÁEZ A WANDA NARA TRAS EL ESCÁNDALO CON LA CHINA SUÁREZ: “SE TENÍA QUE DECIR”

El escándalo entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez está lejos de terminar. Después de que ambas se sacaran los trapitos al sol y se lanzaran fuertes acusaciones sobre sus respectivos vínculos con hombres comprometidos, una nueva protagonista se sumó a la polémica: Tamara Báez. La expareja de Elián “L-Gante” Valenzuela salió a bancar a la actriz y le dedicó un picante palito a la conductora de MasterChef Celebrity.

Todo comenzó después del explosivo descargo de la China, en el que volvió a quedar expuesto el conflictivo historial sentimental de las protagonistas. En medio de las repercusiones, Tamara decidió expresarse en las redes sociales donde le comentó a Gustavo Méndez un posteo que hacía referencia directamente a este escándalo: “Se tenía que decir y se dijo”, escribió.

Aunque no mencionó directamente a Wanda, el mensaje fue interpretado como un claro cuestionamiento hacia ella, especialmente por la historia que las une a través de L-Gante.

Foto: Captura de Instagram (@mecomprendezmendez) Por: Fabiana Lopez

La publicación de Tamara rápidamente generó todo tipo de comentarios, y despertó todo tipo de reacciones de los usuarios que también quisieron dejar su opinión sobre este tema.

¡Tremendo!