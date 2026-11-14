Al ser invitada al ciclo de entrevistas “En tu cartera”, el cual conduce Lara López Calvo, Nati Jota habló por primera vez de la compra de sus dos departamentos. Según contó, su primera inversión ocurrió a sus cortos 25 años.

“Me compré un departamento en 2019, tenía 25 años. Nunca lo conté, me daba mucha vergüenza… sentía que no tenía nada que ver con la realidad de mis amigos, que algunos todavía vivían con sus padres porque no podían alquilar”, reconoció Nati.

Foto: Instagram (@natijota)

NATI JOTA CONTÓ CÓMO COMPRÓ DOS DEPARTAMENTOS ANTES DE SUS 32 AÑOS

“Me incomodaba, me daba vergüenza, culpa, nunca me animé a decirlo”, reconoció.

“A los 23 me quería mudar sola, y en vez de perder mi plata alquilando, banqué un toque más en lo de mis viejos para seguir ahorrando y poder comprármelo, porque ya tenía algo copado ahorrado”, contó.

Nati Jota contó qué hizo para comprar dos departamentos antes de los 32 años (Video: En tu cartera)

“No soy una persona que sepa invertir. Entonces dije: ‘Si no voy a mover la plata, entonces me lo compro’”, reconoció la conductora que, hace apenas un mes, logró comprar su segundo departamento. “También me da mucha vergüenza decirlo. Pero estoy re contenta, es mucho más grande”, reveló.

“Simplemente ahorré porque hay que ahorrar y porque con este laburo nunca sabés cuándo se termina la joda”, admitió la influencer.

“Entonces aprovecho ahora que me está yendo bien y guardo, porque yo no sé si mañana pincha el streaming, pincha el internet, y aparece un universo que no me incluye tanto o que no me va tan bien”, reflexionó Nati.