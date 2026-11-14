Desde que Daniela Celis anunció públicamente que estaba en busca de pareja, su vínculo con ellos cambio para siempre. En las últimas horas, la ex participante de Gran Hermano reveló que la viralización de un video en el que reveló que llevaba mucho tiempo sin mantener relaciones, dio un giro inesperado.

Semanas atrás, Pestañela había contado que estaba buscando nueva pareja y esto marcó “un antes y un después” en sus vínculos cotidianos. Según explicó, desde entonces percibe propuestas o insinuaciones de hombres en distintos ámbitos, aun cuando no hay confianza suficiente.

Si bien ella había expresado que se le complicaba sostener relaciones íntimas, ahora reveló que esa confesión derivó en situaciones que le resultan incómodas. “A donde voy, todos los hombres se me regalan”, manifestó durante la emisión de La Jugada en el stream de Telefe.

Daniela Celis contó cómo cambió su vínculo con los hombres en la intimidad (Video: Stream Telefe)

DANIELA CELIS CONTÓ CÓMO CAMBIÓ SU VÍNCULO CON LOS HOMBRES EN LA INTIMIDAD

Durante la transmisión, Daniela Celis planteó que algunos hombres pudieron interpretar que su declaración pública era una señal de disponibilidad o de necesidad afectiva y sexual. Sin embargo, aclaró que esa no es su situación.

“Tengo un montón de hombres que, si quiero, puedo estar con quien quiero y elijo estar sola”, sostuvo la ex participante de Gran Hermano que también explicó que su decisión de permanecer sin pareja responde a cómo vive la atención que recibe. “Sentí que me agobian tantos hombres juntos”, dijo.