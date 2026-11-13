La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez está lejos de terminar. Después de la filtración del video en el que se escucha a la conductora insultar a la actriz durante el escandaloso episodio en “la casa de los sueños”, la empresaria volvió a apuntar contra su enemiga y no se guardó absolutamente nada.

En diálogo con Primicias Ya, la empresaria ratificó sus dichos, volvió a utilizar un durísimo calificativo contra Eugenia y lanzó un desafiante pedido para que se conozca el registro completo del enfrentamiento: “Soy lo que vieron en ese video, soy pura y real y soy lo que me sale”, comenzó diciendo Wanda, dejando en claro que no piensa retractarse por sus expresiones.

Pero la frase más explosiva llegó inmediatamente después, cuando volvió a tratar de “zorra” a la China y cuestionó que hubiera registrado el momento con su celular: “Estoy invitando a la China, que es tan zorra y desafiante de grabar a una mamá en esa condición, a que muestre el video completo”, disparó.

Lejos de bajar el tono, Wanda fue todavía más contundente y desafió directamente a la actriz a que difunda todo el material audiovisual del episodio: “O sea, si tenés los huevos, presentá el video entero, porque yo te lo estoy pidiendo. Y si no, se lo va a pedir la policía”, lanzó, en referencia a los efectivos que estuvieron presentes durante el procedimiento.

En ese sentido, aseguró que algunas de las mujeres policías que presenciaron la situación habrían respaldado su reacción: “Había, creo que una o dos policías mujeres, y lo mismo me pasó cuando me subí a la ambulancia, que me felicitaron, me dijeron: ‘Flaca, le dijiste lo que le hubiéramos dicho todos’”, relató.

En otro tramo de la entrevista, la conductora describió cómo habría sido la actitud de la China durante el enfrentamiento: “La verdad que la mina estaba en una situación arrogante, graciosa, matándose de la risa. No sabía que estaba filmando, yo ahora me vengo a enterar”, aseguró. Y cerró, tajante: “Entonces ella estaba en otra posición. Ella quería sacarme a mí de quicio”.

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ASEGURAN QUE LA CHINA SUÁREZ DEMANDARÍA A WANDA NARA TRAS SU TREMENDO CRUCE EN “LA CASA DE LOS SUEÑOS”

La guerra entre Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez sumó un capítulo explosivo y podría trasladarse definitivamente a los tribunales. Después del escandaloso enfrentamiento que protagonizaron en la denominada “casa de los sueños”, la actriz habría decidido iniciar acciones legales contra la conductora por las presuntas amenazas que recibió durante el episodio.

La información fue revelada por Paula Varela en Intrusos, donde sorprendió al contar que la actriz cambió de opinión respecto de la posibilidad de judicializar el conflicto: “Eugenia no quería presentar acciones legales, sentía que no tenía que meterse, que no tenía ganas de estar como con esa energía fea alrededor”, explicó la periodista.

Sin embargo, esa postura habría cambiado radicalmente: “Ahora sí podemos confirmar que Eugenia Suárez inicia una demanda contra Wanda Nara”, aseguró la panelista, contundente.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa y @wanda_nara)

Según explicó Varela, la decisión de la actriz estaría relacionada con las amenazas que habría recibido durante el tenso episodio en Nordelta y no con la filtración de los videos que circularon en las últimas horas: “Ella, no te digo que tiene miedo, pero no sabe con lo que se puede venir esta mujer. No sabe qué se puede traer entre manos, así que decidió iniciar acciones legales”, detalló.

Además, remarcó que habría más material audiovisual del enfrentamiento y que Eugenia quiere que esas imágenes lleguen a manos de la Justicia: “No tiene que ver con la filtración del video, sino que es por las amenazas”, aclaró, al explicar cuál sería el eje de la presentación judicial.

En ese sentido, lanzó otro dato que podría complicar todavía más el escenario: “Hay más videos, como dice Wanda, editadas, hay más cosas, todas esas cosas se van a presentar en la Justicia”, cerró.