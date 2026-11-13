El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo y, esta vez, quien decidió hablar —aunque sin pronunciar una sola palabra— fue Martín Migueles. Después de quedar en el centro de la polémica por su tenso enfrentamiento con el futbolista en “la casa de los sueños”, el novio de la conductora hizo una contundente declaración pública de amor.

A través de sus historias de Instagram, Migueles compartió una selfie junto a Wanda a bordo de una embarcación, con el río de fondo y en un clima de absoluta complicidad y la acompañó con dos emojis de dos corazones rojos.

Dicha publicación la había subido Wanda a sus redes con un mensaje especial: “Potro”, con un corazón rojo y un emoji de un caballo, dejando en claro el gran sostén que Martín representa en su vida.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles)

La imagen llegó en un momento particularmente caliente para la pareja, después de que se conocieran las imágenes del cruce entre Migueles y Mauro Icardi, ocurrido durante el operativo policial en la propiedad del futbolista, en Nordelta, donde también se dijeron de todo Wanda y la China.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

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ASÍ FUE LA PELEA CARA A CARA DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ EN LA CASA DE LOS SUEÑOS: “¿POR QUÉ NO CERRÁS...?”

Lejos de que el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta quedara en un conflicto entre ellos, la pelea sumó un capítulo todavía más explosivo: la aparición de Eugenia “la China” Suárez y un enfrentamiento cara a cara con la conductora. En medio de los gritos, la intervención policial y la tensión que se vivía en la propiedad del futbolista, las dos mujeres habrían protagonizado una durísima discusión que incluyó insultos y reproches.

La información fue revelada en LAM, donde contaron que Wanda llegó a la casa de Icardi acompañada por su pareja, Martín Migueles, y que, cuando la situación se descontroló, hubo intentos de conciliación. Sin embargo, el conflicto terminó involucrando también a la actual pareja del futbolista: “En un momento sale la China Suárez”, lanzó Pepe Ochoa al reconstruir la secuencia.

Según relató el panelista, la actriz habría intentado intervenir: “Wanda discutió con la China porque la China trató de meterse en la situación”, explicó Ochoa. Y luego reveló cuáles habrían sido los insultos que la conductora le gritó a la actriz: “Le dijo que cierre el ort... y que era una negra de mier...”.

Wanda Nara contra Mauro Icardi.

Pero el cruce entre Wanda y la China no habría sido el único enfrentamiento de la tarde. Según la reconstrucción que hicieron en el programa de América, Martín Migueles también terminó involucrándose en la pelea y tuvo un fuerte intercambio con el futbolista: “Empezó a discutir con Icardi. Martín le tuvo que empezar a poner los puntos a Mauro porque le estaba diciendo un montín de cosas a Wanda”, cerraron.

¡Tremendo!