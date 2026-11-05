El fallo del juez Adrián Hagopián que celebró Wanda Nara en las últimas horas fue negado por Mauro Icardi, pero filtraron el expediente y ahora desde el entorno del novio de la China insisten en rechazarlo.

“No existe sentencia que modifique la cuota alimentaria vigente: 30.000 dólares”, explicó Naiara Vecchio.

“Multa del 50% por incumplimientos injustificados de septiembre y octubre: 15.000 USD mil por c/mes. Debe OSDE. Mezclan documentos para confundir”, enfatizó la periodista.

El expediente del juicio entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Los argumentos buscaban desacreditar a Icardi, que aseguró que el fallo era inexistente.

La nueva réplica del entorno de Icardi

Ahora, Ciudad pudo saber por allegados a Mauro Icardi que “esa es la primera resolución de Hagopian”.

Sin embargo, Lara Piro y Elba Marcovecchio apelaron y “la Cámara rechazó los pedidos que Hagopian había dispuesto”.

“Puede salir del país, porque pagó 500 mil dólares. No es deudor alimentario”, cerraron sobre Mauro Icardi.